Игольчатые пистолеты для крепления бирок и ярлыков

Для того, чтобы прикрепить этикетки на различные тканевые изделия, очень удобно использовать специальный инструмент, которым является игольчатый пистолет. Выбор тканей в современном мире настолько велик, что нужно подобрать пистолет, который будет подходить. Очень важно уделить внимание этому аспекту, поскольку от выбора маркирующего оборудования будет зависеть целостность готового изделия и его внешний вид. Существуют разные виды качественных пистолетов, которые можно недорого приобрести в нашем интернет-магазине. Их можно разделить на несколько видов. К примеру:

• Стандартная игла. Подойдет для большого количества разновидностей тканей.

• Деликат или тонкая игла. Вариант для трикотажа, шелка.

• Толстая или усиленная игла. Используется для работы с кожей, резиной и другими плотными материалами.

Этикетка, бирка, заранее изготовленная и напечатанная с помощью пистолета, крепится специальным капроновым соединителем к изделию.

Купить игольчатый пистолет – приспособление для маркировки

Информация, которая указывается на бирке, служит в качестве описания товара. После распределения на склад или в магазин, на него крепится этикетка. Чаще всего на бирке указывается дата изготовления, стоимость и любая другая информация, которая может быть полезной для покупателей. Именно для этого и создано такое маркировочное оборудование. Купить игольчатые пистолеты reef.ua можно на сайте интернет-магазина в широком ассортименте по приемлемым ценам. Обзавестись таким оборудованием – значит ускорить и облегчить рабочий процесс. Поскольку игольчатый пистолет нужен для закрепления бирки или этикетки к готовому товару, то пользуются они спросом в основном среди магазинов одежды. Особенно важно иметь такое оборудование при брендировании дорогой эксклюзивной одежды, чтобы не испортить деликатные ткани. Главные сферы использования игольчатого пистолета – производство одежды, обуви, игрушек, аксессуаров и тому подобное.

Для того, чтобы закрепить ярлык на одежде или другом изделии, применяются тоненькие пластиковые струны или капроновые соединители. Они являются расходными материалами, а также различаются по толщине и длине. Если вы являетесь владельцем магазина одежды, обуви, тканей, обязательно стоит купить игольчатый пистолет, который способствует автоматизации маркировки изделий и упаковки товара на Reef.ua.

