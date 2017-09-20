Курсы PHP — как выбрать подходящий

Если вы мечтаете заниматься разработкой сайтов, то очень важно подобрать правильный курс. Языков программирования довольно много, но выбирать для начала стоит самый популярный и максимально удобный (позже все равно придется изучить несколько более новых, чтобы всегда идти в ногу со временем). Таким универсальным языком является PHP.

Но даже у него очень много разных курсов. Как выбрать наиболее подходящий? Для начала стоит зайти на http://profit-academy.com.ua/courses/offline/php-basic/ и оценить собственные возможности. Если вы вообще ничего не понимаете в программировании, то следует начать с чего-то более простого и HTML + CSS подойдет лучше всего (там можно получить азы необходимых знаний), а уже после приступать к более сложным направлениям.

Если все это уже знакомо, то можно приступать не посредство к изучению РНР. Начинать нужно с основ, и продвигаться дальше, по мере сложности. При этом желательно провести мониторинг рынка IT в своем городе. Возможно, открылись новые компании, которым нужны определенные специалисты, возможно, некоторые фирмы набирают новых сотрудников, для чего открыли собственные учебные центры. Все это — возможность для вас получить необходимые знания или повысить квалификацию.

Также центры при фирмах позволят сразу получить и рабочее место (при условии, что вы доказали свои знания и желание продолжать развитие, как программист). Скорее всего, обучение в этом случае будет платным, но, есть вероятность, что если вы успешно его окончите и получите рабочее место, то и платить не придется (это будет своеобразным авансом от компании, в которой придется работать).

Такое обучение имеет массу преимуществ (ведь все знания будут действительно необходимыми, да и работать придется с реальными проектами), но есть и недостатки. Раз преподаватели работают в компании, то у них есть свои проекты. В результате занятия будут отменяться, переноситься или сокращаться.

С другой стороны есть онлайн курсы. Но в этом случае вы будете работать с преподавателями, которые зарабатывают именно преподаванием. Да, занятия будут регулярными, но насколько ценны те или иные знания сказать уже сложно.

Что именно выбирать — решать только вам.