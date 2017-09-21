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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Молекулярный механизм запоминания во сне
    Опубликовано: 2017-09-21 08:44:30
    «Мозг во время сна в корне отличается от головного мозга во время бодрствования», — говорит Маркос Фрэнк (Marcos Frank) из школы медицины университета Пенсильвании (University of Pennsylvania School of Medicine).

    С воспоминаниями надо переспать — гласил вывод одного из предыдущих исследований. Но хотя экспериментаторы уже многое знают о распределении активности между разными участками мозга во сне, оставалось неясным — почему именно во сне и происходит укрепление (и/или перераспределение) связей между нейронами, составляющее механизм памяти, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    Фрэнк и его коллеги впервые, как они утверждают, увидели на клеточном уровне изменение в численности новых соединений нейронов во время сна. Причем эти важные процессы не просто шли во сне, но шли только во сне.


    «Мы считаем, что эти биохимические изменения просто не происходят в нейронах животных, которые бодрствуют», — заявил Маркос.


    Нейробиологи из университета Пенсильвании поставили серию опытов с молодыми животными, которые показывали активное формирование новых синаптических связей в коре в ответ на зрительную стимуляцию. При этом если в течение критического периода развития зверькам закрывали повязкой один глаз, далее нейроны в зрительной коре почти переставали реагировать на сигналы с этого глаза, но перенастраивались на восприятие сигналов с глаза, который ранее оставался открытым.


    Эта пластичность мозга, считает Фрэнк, ответственна не только за долговременную память, но и за многие неврологические процессы. И вот что интересно: в первых опытах часть животных изучали сразу после визуального стимула, а часть — после того как они провели некоторое время во сне. Реорганизация зрительной коры наблюдалась только у тех животных, которым дали поспать.

    sportzal.com

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