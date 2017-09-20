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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Увлажнение для губ: витамины, уход и домашняя косметика
    Опубликовано: 2017-09-20 22:24:27
    Сухие, обветренные, шелушащиеся губы, которые все время хочется облизать, — одна из часто встречающихся проблем в период межсезонья. Болезненные микротрещинки могут возникнуть по ряду причин — от недостатка витаминов А и Е, от устойчивой помады и даже от фторсодержащей.

    Стойкие помады, обещающие макияж на несколько часов. Дело в том, что такие помады глубже проникают в кожный пигмент, обезжиривают кожу, и влага испаряется с поверхности губ быстрее.

    Врачи-косметологи выделяют три главные причины сухости губ:

    1. Недостаток витаминов А и Е может вызвать не только повышенную сухость губ, но и их шелушение и растрескивание.
    2. Обезвоживающим и раздражающим эффектом обладают фторсодержащие зубные пасты. Их влияние подчас бывает настолько сильным, что появляется воспаление кожи вокруг рта и микротрещинки в уголках губ.
    3. Стойкие помады, обещающие макияж на несколько часов. Дело в том, что такие помады глубже проникают в кожный пигмент, обезжиривают кожу, и влага испаряется с поверхности губ быстрее.

    Итак, как же решить проблему?

    Помощь сухим губам. Витамины А и Е на вашем столе

    Суточная потребность взрослого человека в витамине А (в пересчете на ретинол) — 1 мг. Увеличьте в своем рационе долю продуктов, богатых витамином А.

    Чаще делайте салаты из моркови, ешьте желтый перец, оранжевые фрукты, облепиху, готовьте различные блюда из печени, сердца и мозгов.

    Актуально: Мастер-класс коррекции губ с помощью макияжа

    Витамин А содержится в продуктах животного происхождения: рыбий жир, сливочное масло, сливки, творог, сыр, яичный желток.

    Наибольшей активностью обладает b-каротин (провитамин А). Считается, что 1 мг b-каротина по эффективности соответствует 0,17 мг витамина А (ретинол).

    b-каротином богаты абрикосы, шиповник, черная смородина, тыква, шпинат, капуста, ботва сельдерея, петрушка, укроп, кресс-салат, морковь, щавель, зеленый лук.

    Количество витаминов изменяется в соответствии с окраской продуктов в красновато-желтый цвет: чем интенсивнее эта окраска, тем больше витамина в продукте.

    Но! Избыток витамина А также приводит к трещинкам и шершавым губам.

    Раздражение и трещины в уголках рта нередко вызван дефицитом витаминов группы В, присутствующих в рыбе, яйцах, молоке, печени, сыре и листовой зелени. Их источниками также служат овсяное толокно, тыквенные семечки, пивные дрожжи и пшеничные отруби.

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