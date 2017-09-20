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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Тренировки в домашних условиях
    Опубликовано: 2017-09-20 20:44:47
    Тренажерных залов в данный момент превеликое большое количество. Но, и все же, очень большое количество людей предпочитает тренироваться дома. Недавние выборочные опросы показали, что таковых практически столько же, как и посещающих тренажерные залы.

    Мы получаем много писем с вопросами от людей, тренирующихся дома. Они спрашивают о тренировочных программах, позволяющих тренироваться эффективно и безопасно с минимумом оборудования. Все, кто уже имеет определенный тренировочный опыт, знают, как это делать, так как им однажды приходилось переключаться на домашний тренинг. В бывшие времена мы нередко обходились грифом и набором блинов. Римский стул и скамья казались роскошью. Тем не менее, мы становились сильнее — отчасти потому, что были вынуждены скрупулезно исполнять базовые упражнения и придерживаться простых программ. Простой и базовый тренинг по-прежнему остается наилучшим подходом к тренировкам для набора силы.

    Существует некоторое количество причин, которые заставляют людей делать выбор в пользу домашних тренировок. Первая — это бережливость. Многие современные фитнес-центры — это более чем просто спортзалы. Там есть бассейны, теннисные корты, баскетбольные площадки, беговые дорожки, залы для аэробики и плясок, бесчисленные тренажеры, свободные веса, плюс к этому даже рестораны.

    Выбор впечатляет, однако, как и цены, которые бывают чрезмерно высоки. Для многих членство в таком клубе — слишком дорогое наслаждение. Некоторым решительно не потребуются все эти корты, баскетбол или же бассейн, им довольно штанги и гантелей. В следствии этого частенько они предпочитают приобрести некоторое оборудование, которое прослужит им долго. Порой на это уходит меньше денег, чем на годовую карту фитнес-центра.

    Еще один фактор — это время. Многие люди чрезмерно заняты, для того, чтобы 3 раза в неделю посещать зал. У кого-то очень долгий рабочий день, у кого-то чрезмерно много семейных забот.

    sportzal.com

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