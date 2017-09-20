Соціальні ініціативи – перший крок до впровадження корпоративної відповідальності Опубликовано: На сьогодні розробка стратегії корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) «Укргідроенерго» є однією з невід'ємних складових успішного функціонування компанії, адже переносить на якісно інший рівень взаємодію підприємства з суспільством. Крім того, це є одним з актуальних чинників на шляху до економічного розвитку, як, власне, підприємства, так і України в цілому.

Моніторинг ситуації свідчить, що українські підприємці під КСВ розуміють відповідальне ставлення будь-якої компанії до свого продукту або послуги, до споживачів, працівників, партнерів, а також активну соціальну позицію компанії, що полягає в гармонійному співіснуванні, взаємодії та постійному діалозі із суспільством, участі у вирішенні найгостріших соціальних проблем.

Нещодавно в «Укргідроенерго» відбулася сесія стратегічного планування на тему «Розробка стратегії розвитку політики корпоративної соціальної відповідальності». Відтак у компанії було розпочато формування концепції КСВ, зокрема, у соціальній сфері, яка згодом буде затверджена та опублікована після її остаточного опрацювання.

Однією із перших філій компанії, яка вже провела низку соціальних заходів для громади в рамках апробації стратегії корпоративної соціальної відповідальності, стала Канівська гідроелектростанція. Так, за підтримки «Укргідроенерго», був проведений ІІ-й Канівський міжнародний кінофестиваль імені Олександра Довженка, переможцем якого став режисер Олександр Биков за роботу «Зсередини». У фіналі фестивалю директор станції Василь Гринь урочисто вручив переможцеві статуетку кінофесту.

Ще одним суспільно важливим заходом, в якому взяли участь гідроенергетики, став Перший відкритий турнір з боксу «Кубок Козацької Слави ім. Дмитра Байди Вишневецького» у Каневі, на відкриття якого завітав міський голова Києва, чемпіон світу з боксу Віталій Кличко. За сприяння «Укргідроенерго» по завершенню турніру всім учасникам змагань були вручені боксерські перчатки, шлеми та форма для тренувань.

Також, ПрАТ «Укргідроенерго» у співпраці з Всеукраїнським об’єднанням ветеранів АТО та міською радою, виступили організаторами другого щорічного дитячо-юнацького турніру пам’яті воїнів АТО у Каневі. Співробітники «Укргідроенерго» ініціювали заснування перехідного Кубку чемпіонів щорічного дитячо-юнацького турніру, а також підготували для юних переможців пам’ятні медалі та призи.

Таким чином, ПрАТ «Укргідроенерго» робить суттєві кроки не лише у розробці, але й в реальному впровадженні сучасної стратегії корпоративної соціальної відповідальності та реалізує соціальну політику компанії, яка, в свою чергу, визначає одним із пріоритетів розвитку здійснення молодіжної політики, підвищення культурного та естетичного виховання, створення умов фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в громадах. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

