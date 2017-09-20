Изучаем конструкции и преимущества блок-контейнеров

*Блок-контейнеры* являются преемниками бытовок. Сегодня их используют для сезонного проживания, ведения бизнес- и административной деятельности. По теплу, комфорту, эстетике они ничем не уступают капитальным зданиям. Именно поэтому области их применения так широки.

Где используются

Благодаря своему разнообразному функционалу, возможностям, модульные блоки используются не только при ведении сезонных строительных работ для проживания бригад. Они могут применяться в качестве:

• рабочего места охранников;

• складских помещений;

• дачных домиков;

• раздевалок на катках, стадионах, спортплощадках;

• санузлов, душевых;

• мобильных передвижных офисов.

Сферы применения *блок-контейнеров* расширяются день ото дня. Сегодня их уже используют для организации передвижной торговли, как пункты питания (кафе, закусочные). Кроме того, огромное количество производственных, технических помещений (бойлерные, насосные, приборные) – это все те же *блок-контейнеры*.

У данного типа конструкции есть преимущество, которого не было у бытовок: из них можно собирать целые здания. Поэтому проекты, по которым изготовляются такие помещения, бывают не только типовыми (стандартными), но и индивидуальными, выполненными под особенности будущего использования.

Достоинства конструкции

Блок-контейнер – это металлическая, прямоугольная конструкция, внешний слой которой выполняется из профлиста разных цветов. Утепление чаще выполняется минеральной ватой, но возможны и другие современные тепло-сберегающие материалы. Внутри помещение может быть обшито деревом, ПВХ, либо МДФ панелями, ламинированным ДСП. Такие модульные здания допускают полноценное подключение ко всем коммуникациям (свету, теплу, канализации), коммутирование бытовой, либо оргтехники. В результате чего получается не только полноценное жилое, но и офисное здание.

Сегодня ни одну строительную площадку невозможно представить без *блок-контейнеров*, поскольку они:

• легко собираются, демонтируются;

• позволяют разместить любое количество людей;

• комфортабельны, теплы, отвечают всем требованиям эстетики;

• долговечны, прочны;

• целиком и полностью безопасны;

• легко перевозятся на любые расстояния.

Компания «MODULEX» предлагает изготовление, монтаж любых модульных зданий за рекордно короткие сроки. В зависимости от сложности проекта здесь изготовят конструкции минимум за пять дней и соберут за два часа. При этом габариты, размеры, отделка, количество комнат могут быть разными. В результате клиент получает здание, не уступающее капитальному по уровню комфорта, которое можно легко собрать и перевезти!