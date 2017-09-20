Храним средства на депозите

Депозит, как способ сохранения сбережений известен достаточно давно. По сравнению со многими другими вариантами он демонстрирует несколько весьма существенных преимуществ:

1. Хранение средств на депозитном счёте гарантирует сохранность денег от криминальных проявлений и инвестиционных рисков.

2. При правильном размещении деньги на депозите оказываются застрахованными от инфляции.

Конечно, данные правила действуют только при правильном выборе банка, в котором размещён счёт. Если принять во внимание мнение большого количество экспертов по украинскому банковскому рынку и ознакомиться с отзывами клиентов этого учреждения, то предпочтение стоит отдать популярному у киевлян «Идея Банку».

«Идея Банк» – надёжное место для ваших финансов

Определяющими факторами при зачислении средств на депозит выступают:

• гарантии банка;

• величина процентной ставки.

По первому пункту «Идея Банк» полностью удовлетворяет требованиям. Ведь он входит в список участников «Фонда гарантирования вкладов физических лиц». Также вложения гарантируются крупнейшей финансовой группой Европы – компанией «Getin Holding S.A.», членом которой обсуждаемый банк является.

Размер процентной ставки в банке также имеет вполне удовлетворительную величину. Конкретно она зависит от выбранной разновидности. Сегодня их насчитывается четыре:

• «Акционный + 2.7%»;

• «Безопасный»;

• «Депозитный сертификат»;

• «Свободные средства».

Открывать депозитные счета в «Идея Банке» можно с помощью интернет-банкинга «IdeaOnline» или непосредственно в одном из офисов учреждения. Выбору конкретной разновидности вклада помогают подсчёты на специальном депозитном калькуляторе, размещённом на сайте банка. Вклады открываются в евро, USD или гривнах. Способ выплаты процентов определяется клиентом, он может быть помесячным или производиться в конце действия депозитного договора.

Одной из серьёзных проблем для владельцев депозитных счетов выступает невозможность досрочного снятия принадлежащих им средств. В «Идея Банке» эта проблема решена. Депозитный вклад «Свободные средства» позволяет снимать деньги в любое нужное вкладчику время.

На сегодня банковские продукты «Идея Банка», в частности депозиты, справедливо считаются лучшими на современном украинском банковском рынке. В этом нетрудно убедиться при простейшем сравнении их с предложениями других банков.