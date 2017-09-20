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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Храним средства на депозите
    Опубликовано: 2017-09-20 13:43:33

    Депозит, как способ сохранения сбережений известен достаточно давно. По сравнению со многими другими вариантами он демонстрирует несколько весьма существенных преимуществ:

    1. Хранение средств на депозитном счёте гарантирует сохранность денег от криминальных проявлений и инвестиционных рисков.
    2. При правильном размещении деньги на депозите оказываются застрахованными от инфляции.

    Конечно, данные правила действуют только при правильном выборе банка, в котором размещён счёт. Если принять во внимание мнение большого количество экспертов по украинскому банковскому рынку и ознакомиться с отзывами клиентов этого учреждения, то предпочтение стоит отдать популярному у киевлян «Идея Банку».

    Депозит

    «Идея Банк» – надёжное место для ваших финансов

    Определяющими факторами при зачислении средств на депозит выступают:

    • гарантии банка;
    • величина процентной ставки.

    По первому пункту «Идея Банк» полностью удовлетворяет требованиям. Ведь он входит в список участников «Фонда гарантирования вкладов физических лиц». Также вложения гарантируются крупнейшей финансовой группой Европы – компанией «Getin Holding S.A.», членом которой обсуждаемый банк является.

    Размер процентной ставки в банке также имеет вполне удовлетворительную величину. Конкретно она зависит от выбранной разновидности. Сегодня их насчитывается четыре:

    • «Акционный + 2.7%»;
    • «Безопасный»;
    • «Депозитный сертификат»;
    • «Свободные средства».

    Открывать депозитные счета в «Идея Банке» можно с помощью интернет-банкинга «IdeaOnline» или непосредственно в одном из офисов учреждения. Выбору конкретной разновидности вклада помогают подсчёты на специальном депозитном калькуляторе, размещённом на сайте банка. Вклады открываются в евро, USD или гривнах. Способ выплаты процентов определяется клиентом, он может быть помесячным или производиться в конце действия депозитного договора.

    Одной из серьёзных проблем для владельцев депозитных счетов выступает невозможность досрочного снятия принадлежащих им средств. В «Идея Банке» эта проблема решена. Депозитный вклад «Свободные средства» позволяет снимать деньги в любое нужное вкладчику время.

    На сегодня банковские продукты «Идея Банка», в частности депозиты, справедливо считаются лучшими на современном украинском банковском рынке. В этом нетрудно убедиться при простейшем сравнении их с предложениями других банков.

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