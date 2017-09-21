Российские авиакомпании должны Украине 2,7 миллиарда гривен штрафов

Госавиаслужба Украины за период введения санкций против авиакомпаний, которые нарушили воздушное пространство Украины, применила к ним более 20 тысяч штрафов на общую сумму 2,72 миллиарда гривен.

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина” со ссылкой на ответ на запрос в Госавиаслужбу.

В ведомстве напомнили, что указом президента Украины от 16 сентября 2015 года введено в действие решение СНБО о применении персональных санкций к юридическим лицам, в частности, к авиакомпаниям Российской Федерации.

По данным Госавиаслужбы, таких нарушителей-авиакомпаний РФ насчитывается более 40, среди них, в частности, “Аэрофлот”, “Вим авиа”, “Газпром авиа”, “Ред Вингс”, “Россия”, “Алроса”, “Уральские авиалинии”, “Ямал”, “Ютэйр”, “Трансаэро”, “224 авиаотряд”, “Когалымавиа”, “Сокол”, “Барс Аэро” и др.

Санкции к нарушителям применены в виде штрафа за каждое нарушение в размере 8 тыс. необлагаемых минимальных доходов граждан (136 тыс гривен).

По состоянию на 15 сентября 2017 года из указанной суммы в 2,7 млрд гривен ни одна штрафная санкция оплачена не была.

Вместе с этим Госавиаслужба совместно с Министерством инфраструктуры и Министерством иностранных дел в рамках компетенции принимает меры по обращению в международные судебные инстанции для урегулирования ситуации по оплате указанной задолженности и недопущению нарушений использования воздушного пространства Украины.

Инф. finance.ua