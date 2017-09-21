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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Украина будет спорить с Казахстаном в ВТО из-за экспортных ограничений, - СМИ
    Опубликовано: 2017-09-21 09:15:36

    В ближайшие дни Украина подаст во Всемирную торговую организацию запрос на начало консультаций с Казахстаном из-за ограничения украинского экпорта.

    Об этом сообщает “Европейская правда” со ссылкой на источник в правительстве.

    Причиной запроса является установление Евразийской экономической комиссией защитных пошлин на украинский трубопрокат, вследствие чего украинские производители, в частности “Интерпайп”, потеряли возможность поставлять трубы на казахский рынок.

    “Начало спора может стать стимулом для Казахстана лоббировать отмену такого решения”, – отметили в правительстве.

    Двусторонние консультации являются первой стадией разрешения торговых споров в ВТО. Если стороны не договорятся, вопрос будет вынесен на рассмотрение экспертной панели.

    Инф. finance.ua

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