Украина будет спорить с Казахстаном в ВТО из-за экспортных ограничений, - СМИ Опубликовано: В ближайшие дни Украина подаст во Всемирную торговую организацию запрос на начало консультаций с Казахстаном из-за ограничения украинского экпорта. Об этом сообщает “Европейская правда” со ссылкой на источник в правительстве. Причиной запроса является установление Евразийской экономической комиссией защитных пошлин на украинский трубопрокат, вследствие чего украинские производители, в частности “Интерпайп”, потеряли возможность поставлять трубы на казахский рынок. “Начало спора может стать стимулом для Казахстана лоббировать отмену такого решения”, – отметили в правительстве. Двусторонние консультации являются первой стадией разрешения торговых споров в ВТО. Если стороны не договорятся, вопрос будет вынесен на рассмотрение экспертной панели. Инф. finance.ua

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