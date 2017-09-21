В ближайшие дни Украина подаст во Всемирную торговую организацию запрос на начало консультаций с Казахстаном из-за ограничения украинского экпорта.
Об этом сообщает “Европейская правда” со ссылкой на источник в правительстве.
Причиной запроса является установление Евразийской экономической комиссией защитных пошлин на украинский трубопрокат, вследствие чего украинские производители, в частности “Интерпайп”, потеряли возможность поставлять трубы на казахский рынок.
“Начало спора может стать стимулом для Казахстана лоббировать отмену такого решения”, – отметили в правительстве.
Двусторонние консультации являются первой стадией разрешения торговых споров в ВТО. Если стороны не договорятся, вопрос будет вынесен на рассмотрение экспертной панели.
Инф. finance.ua