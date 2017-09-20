5 неожиданных путей к идеальной фигуре

Думаете, плоский живот — результат изнурительных тренировок в спортзале? Вовсе нет. Чтобы получить пресс своей мечты, надо правильно питаться и поменьше нервничать. Итак, что же поможет вам добиться идеальной формы живота?

1. Жирная пища

Думаете, жир — худший враг вашей фигуры? Вовсе нет, по крайней мере, не весь. Так называемые мононенасыщенные жиры, утверждают диетологи, наоборот, могут избавить вас от лишнего жира в области живота. Исследование, проведенное специалистами Йельского университета, показало, что месячной диеты с высоким содержанием этих жиров хватает, чтобы распрощаться с третью жировой ткани вокруг живота, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Кроме того, мононенасыщенные считаются профилактическим средством против заболеваний сердца, печени, диабета, а также рака груди и легких. Содержатся они в оливковом масле, орехах, авокадо и темном шоколаде.

2. Здоровый кишечник

Вы удивитесь, но дополнительного объема вашему животу добавляет… воздух. Чтобы избежать его присутствия в вашем кишечнике, соблюдайте несколько простых правил:

Ешьте медленно и старайтесь не открывать рот слишком широко. Пока вы жуете, в пищевод вместе с едой попадает воздух. Кроме вздутого живота, это чревато еще одним малоприятным следствием — отрыжкой.

Не пейте газировку. Куда, вы думаете, деваются пузырьки?

Не нажимайте на продукты, способствующие газообразованию: капусту, фасоль, сладкий перец, груши и цитрусовые.

Ешьте меньше соли: соленая пища провоцирует жажду и, ко всему прочему, удерживает влагу в вашем теле. Из-за нее вы тоже выглядите полнее.

Не ешьте сырых овощей. Вареные содержат столько же питательных веществ, зато занимают в вашем желудке гораздо меньше места. А растянутый желудок — тоже путь к выпирающему животу.

Забудьте о жвачке. Пока вы жуете, вы также захватываете лишний воздух, который попадает в пищевод, а затем в желудок.

Ешьте регулярно. Перебои в питании, курение и злоупотребление с алкоголем также способствуют газообразованию и несварению.

3. Несвежий хлеб

Хлебобулочные изделия всегда считались чем-то несовместимым со стройной фигурой. И отчасти это правда: хлеб из мягких сортов пшеницы содержит самые вредные для нашей талии углеводы. Кроме того, британские диетологи утверждают, что многие производители хлеба добавляют в свою продукцию специальные консерванты, позволяющие выпечке дольше оставаться мягкой. Понятное дело, продать такой хлеб легче, чем зачерствелый батон, зато на нашем кишечнике он сказывается не самым лучшим образом. Одно из последствий — то же несварение.

Хорошие новости: чтобы избавить себя от этой неприятности, вовсе не обязательно отказываться от хлеба совсем. Просто покупайте специальные сухарики (или сделайте их сами) или жесткие хлебцы из твердых сортов пшеницы. Благодаря тому, что они жесткие, но легкие, съесть их так же много, как свежей выпечки, вы не сможете, и тем самым убережетесь от лишних калорий. К тому же, в них много клетчатки, полезной для вашего кишечника и, по последним данным, берегущей стройность вашей талии.

4. Медитация

В каких только грехах не обвиняли стресс врачи. Теперь, ко всем прочему, его называют еще и одной из возможных причин ожирения. Когда мы нервничаем, в нашем организме появляется гормон стресса кортизол, который стимулирует голод и особенно — тягу к сладкому и жирному. Кроме того, чрезмерные выделения кортизола подают своеобразный сигнал для нашего тела, и означает он: «пора накапливать жирок на животике». Таким образом наш организм готовится к еще более сильным встряскам, когда ему может понадобиться быстрый и легкий доступ к запасам энергии. Так что старайтесь не нервничать, пейте чай с мятой и медитируйте по 5–10 минут в день.

5. Упражнения для… спины

Многие пытаются избавиться от жира на животе, изнуряя себя упражнениями для пресса — подъемами корпуса и ног, тренажерами и т. п. Что ж, вреда от этого не будет, но и особой эстетической пользы тоже. Вы можете накачать себе железный пресс, но тогда плоским ваш живот точно не будет. Поэтому женщинам комплексы упражнений надо подбирать особенно аккуратно, пишет АиФ. Попробуйте такое: лягте на живот, согните ноги в коленях и поднимайте корпус. Выполните 3 подхода по15 раз. Теперь разогните ноги и лягте прямо. Поднимайте одновременно ноги и корпус, вытягивая руки вперед. Повторите 10 раз, 2 подхода. И наконец, последнее: из положения лежа на животе приподнимите ноги и руки, сцепленные в замок, и покачайтесь на животе. Выполните 2 подхода по 20 раз. Так вы получите не только плоский животик, но и крепкую поясницу, спину и подтянутые ягодицы.

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