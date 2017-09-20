Способы исправления нездоровой осанки

К сожалению, нередко пациентами ортопедов становятся дети и подростки. Все чаще звучит диагноз — сколиоз, или искривление позвоночника в боковом направлении. Сейчас это весьма распространенная ортопедическая проблема. Пока родители думают, что все «несерьезно», болезнь прогрессирует. И если сколиоз развился у малыша до пяти лет, страдают его сердце и легкие.

Какие же есть способы исправить осанку?

Как известно, любую болезнь можно вылечить, если обнаружить ее на ранней стадии. Этим занимаются семейные врачи, а также педиатры. Для того чтобы не пропустить серьезного заболевания важно на ранней стадии распознать нарушения осанки. Не забывайте, что такой подход позволит избежать тяжелой операции. Какие варианты патологии встречаются чаще всего?

Вялая осанка. У ребенка опущены и сведены вперед плечи, наблюдается переразгибание в пояснице, из-за которого живот выпирает вперед, мышцы брюшного пресса ослаблены. В начальных стадиях при выведении плечевого пояса в нормальное положение осанка исправляется. Такое нарушение хорошо корректируется занятиями физкультурой.

Следите, чтобы ребенок поменьше прыгал, не бегал слишком много, а главное, не поднимал тяжелых предметов. В первую очередь, это относится к школьным, ранцам или рюкзакам, которые нередко носят на одном плече, что очень вредно для осанки. Из спортивных занятий рекомендуется ходьба на лыжах по ровной местности, а также игра в волейбол.

Почетное место занимает плавание. По сути, это лечебная физкультура, так как она включает в себя общеукрепляющие, специальные корригирующие и дыхательные упражнения. В зависимости от типа искривления позвоночника, подбирается стиль плавания. Так, при грудных сколиозах предпочтительно плавание кролем, при поясничном сколиозе — брассом, а при сутулости — на спине. Обязательно соблюдать и общий режим дня, который включает в себя продолжительный сон, закаливание, рациональное питание, а также отдых днем после школы.

Плоская спина. У ребенка не выражены физиологические изгибы позвоночника. У человека с плоской спиной страдает амортизация при движениях (особенно ходьбе). Вот и причина развития остеохондроза, болезней межпозвонковых дисков. Помочь ребенку с «плоской спиной» может лечебная физкультура, направленная на формирование изгибов позвоночника, лечение позой и положением.

В первую очередь, необходимо создать все условия для правильной позы ребенка во время занятий и отдыха. Ортопедические программы направлены на удержание позвоночника в правильном положении, пока окончательно не сформируется скелет. Для малышей это могут быть корректирующие кроватки либо аналогичные специальные устройства, которые используются во время отдыха и дневного сна. При смещении центра тяжести в сторону применяются особые вкладки, которые помешаются под пятку.

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