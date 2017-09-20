Косметика из воздуха

Вы нравитесь себе после трудового марафона в офисе? Лично я не обхожусь без румян. А моя 23-летняя знакомая призналась: оттого, что полгода выкладывалась на работе, не выходя в перерыв на свежий воздух, стала выглядеть на... 29! Так ей сказали в косметическом кабинете, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Причина тусклого цвета лица и ранних морщинок банальна — дефицит кислорода. Как накормить щеки драгоценным 02, рассказывает Любовь Малышевская, косметолог столичного салона «Акварель».

Приметы кислородного голодания

Кислород — единственный элемент мужского рода, которому мы вправе сказать: «Жить без тебя не могу!». Без еды человек может обойтись несколько недель, без воды несколько суток, а вот без сего воздушного вещества — лишь несколько минут. Увы, с развитием прогресса концентрация кислорода в воздухе заметно сократилась. Пострадали мегаполисы, окутанные выхлопными газами и отходами производства. Прибавьте сигаретный дым (если вы и не курите, то хотя бы раз в день вас кто-нибудь да окатит злостной табачной волной!) — и поймете, почему в крупном городе даже в ветреную погоду тяжело дышать. Воздух без воздуха приводит к головным болям, развитию ишемии. Но прежде всего недостаток кислорода отражается на коже. Ведь она вроде секьюрити: защищает от внешних агрессоров и выводит нежелательные внутренние скопления. Когда снижаются кислородные поступления, урезается и Огзарплата, причем блага распределяются по принципу иерархии. Львиная доля идет боссу (головному мозгу) и его первому помощнику — сердцу, а охране (коже) достается минимум. Лицо приобретает землистый оттенок Кожа страдает от нехватки красных кровяных телец — эритроцитов, отвечающих за привлекательный румянец. В итоге прощается с упругостью, становится вялой, неэластичной. Плохой воздух — главная причина раннего старения «примы красоты». Плюс ко всему кислород для кожи как дворник: он убирает токсины. Когда «молекул с метлой» мало, на лице скапливаются разные бактерии, а это приводит ко всевозможным высыпаниям, иным неприглядным метаморфозам.

Кислород спешит на помощь

Выход — косметика на основе кислорода. Воздушный дар используют в своих разработках известные «созидатели красоты. Косметический кислород, устраняет воспаление кожи, стимулирует в ней выработку «дара молодости» — коллагена, способствует регенерации клеток, что визуально снимает «ее года, ее богатство». Кроме того, с кислородом лучше ус ваиваются витамины, другие компоненты крема. Однако, по мнению Ирины Медведевой, кандидата медицинских наук, врача-дерматолога, президента Всеукраинской ассоциации специалистов по прикладной эстетике, молекула кислорода может привести к образованию свободных радикалов, «приспешников старения», потому что этот элемент — мощнейший оксидант, запускающий окислительно-восстановительные процессы в коже. А значит, к такому косметическому ноу-хау нужно подходить очень взвешенно. Важно подобрать средство, подходящее вашему типу кожи. Кстати, в современных салонах красоты есть специальные процедуры, когда кислородной поддержкой занимаются профессионалы.

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