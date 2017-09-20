Президенты Украины и Болгарии обсудили двустороннее сотрудничество Опубликовано: В Нью-Йорке Президент Украины Петр Порошенко встретился с Президентом Республики Болгария Руменом Радевим, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Сообщается, что П.Порошенко выразил благодарность за политическую поддержку со стороны Болгарии в защите территориальной целостности Украины и противодействии российской агрессии.

"Президент Порошенко поблагодарил болгарской стороне за активное содействие в вопросах европейской интеграции Украины, в частности относительно ратификации Соглашения об ассоциации и введении безвизового режима для граждан Украины. Была выражена надежда на продолжение эффективного взаимодействия двух стран во время председательства Республики Болгария в Совете ЕС в 2018 году" , - говорится в сообщении.

Глава государства также отметил последовательную позицию Болгарии в отношении политики санкций ЕС в отношении России. Он подчеркнул, что соответствующие санкции должны храниться до восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Во время встречи президенты обсудили отдельные актуальные вопросы двустороннего экономического сотрудничества, в том числе по реализации проекта реконструкции автодороги Одесса - Болград - Рени.

Также указано, что П.Порошенко пригласил Р.Радева приехать в Украину в удобное для него время.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в США провел встречу с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском. Валентина Мартынюк Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

