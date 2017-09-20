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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Президенты Украины и Болгарии обсудили двустороннее сотрудничество
    Опубликовано: 2017-09-20 16:00:48

    В Нью-Йорке Президент Украины Петр Порошенко встретился с Президентом Республики Болгария Руменом Радевим, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
    Сообщается, что П.Порошенко выразил благодарность за политическую поддержку со стороны Болгарии в защите территориальной целостности Украины и противодействии российской агрессии.
    "Президент Порошенко поблагодарил болгарской стороне за активное содействие в вопросах европейской интеграции Украины, в частности относительно ратификации Соглашения об ассоциации и введении безвизового режима для граждан Украины. Была выражена надежда на продолжение эффективного взаимодействия двух стран во время председательства Республики Болгария в Совете ЕС в 2018 году" , - говорится в сообщении.
    Глава государства также отметил последовательную позицию Болгарии в отношении политики санкций ЕС в отношении России. Он подчеркнул, что соответствующие санкции должны храниться до восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
    Во время встречи президенты обсудили отдельные актуальные вопросы двустороннего экономического сотрудничества, в том числе по реализации проекта реконструкции автодороги Одесса - Болград - Рени.
    Также указано, что П.Порошенко пригласил Р.Радева приехать в Украину в удобное для него время.
    Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в США провел встречу с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

    Валентина Мартынюк

    Источник: УНН

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