Как распознать миому Опубликовано: Миома матки — одна из наиболее распространенных доброкачественных опухолей. По статистике, у каждой пятой женщины на земном шаре в возрасте 35 лет есть миома матки. Опухоль развивается в мышечной оболочке матки (миометрии).



Миома — гормонально-зависимое опухолевидное образование. Возникает оно и прогрессирует у женщин детородного возраста, чему способствует высокая гормональная активность яичников. Очень часто миома регрессирует, «усыхает» и полностью исчезает после наступления менопаузы. В большинстве своем эти опухоли напоминают шарики, соединенные ножкой с маткой.







Миома бывает единичной и множественной (в этом случае специалисты говорят о многомиомной матке или матке с множественными миомами).



Миомы также классифицируют на основании их отношения к стенке матки. Так, подбрюшинная миома берет свое начало из подбрюшинного слоя, межмышечная — из среднего, а подслизистая — из глубокого слоя мышечной оболочки матки. Растет миома в сторону брюшной полости или же в полость матки. Наиболее быстрым ростом отличается межмышечная миома, которая способна вырасти до размеров дыни. Но заболевание чаще всего беспокоит не в силу размеров опухоли, а в связи с типом миомы и местом ее расположения, направлением роста. Та же межмышечная миома может очень долго расти, ничем себе не проявляя.



Миома иногда препятствует наступлению и развитию беременности.







Как распознать миому?



Очень многие женщины спокойно живут с миомами матки и узнают о них лишь после обнаружения во время гинекологического обследования.



При миоме самым частым и самым тягостным нарушением является длительная и обильная менструация, продолжительность которой может увеличиться до 10—12 дней. Менструация с первых дней может быть почти кровотечением существенно нарушая жизнь женщине, вызывая плохое самочувствие и анемию.



Болевой синдром зависит от типа и места расположения миомы. Возможны схваткообразные боли во время менструации или периодически появляющиеся ноющие боли, ощущаемые при физической нагрузке, мочеиспускании, позывах к опорожнению кишечника. Миома может также проявляться тяжестью внизу живота и болью при половом контакте.







Как лечат миомы?



Миомы матки, если они не беспокоят женщину, подлежат постоянному наблюдению и контролю врача.



Основная цель лечения — торможение роста опухоли. Лечатся миомы матки комплексно, с учетом сопутствующих генитальных и экстрагенитальных заболеваний. Комплекс лечения индивидуален, исходя из возраста больной, состояния ее половой системы, планирования ею беременности и т.д. При лечении миом основной упор делается на гормональную терапию, используется фитотерапия, прием комплексов витаминов. Из немедикаментозных средств хороший эффект дают иглорефлексотерапия и радоновые ванны.



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