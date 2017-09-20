Шведский холдинг Telia продаст 14% акций Turkcell

14% акций Turkcell, владеющей украинским оператором lifecell, будут проданы за $515 млн.

Sonera Holding B.V., "дочка" шведского телекоммуникационного холдинга Telia Company, завершила прием заявок на покупку акций турецкой Turkcell, которой принадлежит украинский мобильный оператор lifecell (ООО Астелит). Об этом сообщает Интерфакс.

За 14% акций турецкой компании Sonera Holding получит 1,78 млрд турецких лир, или около $515 млн по текущему курсу лиры.

После сделки доля шведской компании в Turkcell сократится до 24% с 38%. Этой долей компания будет владеть косвенно, через капитал Turkcell Holding.

"Продажа прямого пакета в Turkcell соответствует стратегии нашей компании, предполагающей фокусирование на бизнесе в странах Северной Европы и Балтии. После завершения сделки мы по-прежнему будем крупнейшими акционерами Turkcell, поэтому приложим все усилия для выхода из акционерного конфликта и восстановления нормального корпоративного управления в Turkcell", - заявил президент и главный исполнительный директор Telia Йохан Деннелинд.

Букраннерами размещения выступили Merrill Lynch International (BofA Merrill Lynch), Citigroup Global Markets Limited (Citi) и UBS Limited.

Ранее сообщалось, что Telia Company, которой принадлежит 25,71% в российском операторе Мегафон, также рассматривает возможность продажи части доли в компании.

Turkcell на 51% принадлежит компании Turkcell Holding A.S. Она, в свою очередь, на 52,91% находится в собственности Cukurova Telecom Holdings Ltd. (CTH), на 47,09% - Telia. При этом Alfa Telecom Turkey (структура Альфа-групп) владеет 49% CTH. В настоящее время (до завершения сделки Telia) с учетом долей в Turkcell Holding и в прямом владении Telia является собственником 38% турецкого оператора, Cukurova - 26,98%, Альфа - 13,2%.

Уже в течение более 10 лет Альфа-групп добивается от Cukurova получения 13,2% акций Turkcell. Этот пакет Cukurova предоставила в залог по кредиту на $1,7 млрд, взятому у Альфа-групп в 2005 г. и не погашенному своевременно. В 2014 г. Cukurova смогла привлечь средства для погашения кредита, но Альфа-групп продолжила добиваться выдачи доли в Turkcell вместо денег, срок выплаты которых прошел. Компания LetterOne (L1), правопреемница Альфа-групп, несколько раз обращалась к Cukurova с офертой о выкупе доли. Однако турецкий холдинг отклонил это предложение и, со своей стороны, подал в Лондонский международный арбитраж иск к L1 с требованием продать ее долю в Turkcell. Суд отклонил иск.

Акционерный конфликт блокирует корпоративные процессы в Turkcell, в частности, владельцы традиционно не могут договориться о выплате дивидендов и их размере. В совете директоров Turkcell до сих пор не присутствуют представители обеих спорящих сторон - L1 и Cukurova.

Turkcell в июле 2015 г. выкупила принадлежащую группе СКМ Рината Ахметова долю (44,96%) в Euroasia Telecommunications Holding BV (Нидерланды), которому, в свою очередь принадлежит 100% ООО Астелит (ТМ lifecell) - украинского мобильного оператора.

ЛIГАБiзнесIнформ