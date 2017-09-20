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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Расходы на здравоохранение в бюджете-2018 составят 2,6% ВВП
    Опубликовано: 2017-09-20 14:45:24

    Расходы госбюджета на здравоохранение в следующем году составят 86 млрд грн.

    Расходы госбюджета-2018 на здравоохранение составят 86 млрд грн, что составляет 9,1% от государственного бюджета и 2,6% от ВВП. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

    Врачи первичной медицинской помощи в 2018 году переходят на новый принцип оплаты - за каждого реального пациента государство будет компенсировать справедливый тариф. Чтобы обеспечить эти тарифы, расходы бюджета на "первичку" вырастут на 36,9% - до 13,28 млрд грн.

    Программа "Доступные лекарства" будет расширена и начнет покрывать большее количество лекарств. Ее бюджет увеличат на 42,9% - до 1 млрд грн.

    Украина начнет развивать услуги по трансплантации у себя в стране, для чего выделяется 112 млн грн, сообщает Кабмин.

    Дополнительный 1 млрд грн будет направлено на развитие сельской медицины.

    Финансирование вторичной, третичной и экстренной медицинской помощи возрастет на 10,8% и составит 53,9 млрд грн. Государство закупит через международные организации лекарства и вакцины на 59,5 млрд грн. Программа лечения граждан за рубежом будет профинансирована на 389,9 млн грн.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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