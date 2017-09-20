Гонорея: советы врача Опубликовано: Гонорея — воспалительное заболевание с преимущественным поражением мочеполовой системы. Возбудитель — гонококк. Путь передачи — преимущественно половой (внеполовой путь передачи встречается в основном у детей при пользовании общими с больной матерью бельем, полотенцем и т. п.).







Гонококк — грамотрицательный диплококк, располагается внутриклеточно (обычно внутри лейкоцитов и макрофагов), крайне неустойчив во внешней среде. Часто гонококки могут находиться внутри трихомонад, что приводит к персистированию инфекции при лечении антибиотиками пенициллинового ряда. Гонококк поражает слизистые оболочки мочеполовых органов, покрытые однослойным цилиндрическим эпителием. Обычно это слизистые цервикального канала, эндометрия и маточных труб. Нередко поражаются выводные протоки больших вестибулярных желез, парауретральных ходов, мочеиспускательного канала. Многослойный плоский эпителий влагалища поражается только при особых условиях — при беременности (разрыхление слизистой), в детском (нежный неороговевающий эпителий) и старческом возрасте (атрофия, повышенная ранимость). Для возникновения заболевания не требуется нарушения целостности эпителиальных покровов.







Иммунитет при гонорее не образуется. Заражение гонорееей взрослых происходит при половых контактах. Наиболее часто первично поражается эндоцервикс, несколько реже — уретра. Поражение парауретральных ходов и большой железы преддверия — вторично. Гонорея наблюдается в основном у молодых женщин 20—35 лет. Инкубационный период обычно продолжается 3—7 дней, реже — 10—15 дней, что зависит от состояния макро- и микроорганизмов.







Выделяют 2 формы гонореи — свежую (до 2 месяцев) и хроническую. Свежая гонорея подразделяется на острую, подострую и торпидную. Свежей торпидной считают малосимптомную гонорею, когда при отсутствии жалоб обнаруживают гонококки. Подострой формой свежей гонореи является заболевание, возникшее не более 2 недель назад и характеризующееся нерезко выраженными клиническими симптомами. Хронической гонореей считается вялотекущий воспалительный процесс, продолжающийся более 2 месяцев, или заболевание с неустановленным началом. По уровню локализации процесса выделяют гонорею нижнего отдела женских половых органов и восходящую, распространяющуюся на верхний отдел половых органов. Гонорея нижнего отдела половых органов протекает как местный процесс, в то время как восходящая гонорея вызывает выраженные изменения иммунной, эндокринной, кроветворной репродуктивной систем.

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