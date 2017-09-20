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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Китае полностью запретят торговлю биткоином
    Опубликовано: 2017-09-20 13:15:08

    Народный банк Китая запретит P2P-торговлю криптовалютами.

    Народный банк Китая планирует запретить не только биржевую, но и P2P-торговлю криптовалютами. Об этом официальные лица Пекина сообщили нескольким руководителям криптовалютных компаний, во время закрытой встречи, которая прошла в прошлую пятницу, передает Wall Street Journal.

    Это решение противоречит предыдущим сообщениям, в которых говорится, что регулирующие органы позволят OTC-площадкам продолжать работать, несмотря на закрытие криптовалютных бирж.

    Более того, с 16 сентября в сети гуляет документ на китайском языке, который содержит якобы распоряжения властей Китая о расширенных мерах регулирования биткоина, которые далеко выходят за рамки простого закрытия бирж.

    Согласно ему к 30 сентября должны быть приняты следующие технические меры:

    - Заблокировать доступ к иностранным биржам криптовалют, включая доступы по HTTP(S) и API.

    - Заблокировать доступ к полным узлам биткоина на главном исходящем маршрутизаторе.

    - С использованием технологий распознавания трафика (DPI) на главном фаерволле, сделать невозможной синхронизацию блокчейна Биткоина.

    - Чтобы предотвратить возможность синхронизации данных через VPN, вести плотный мониторинг работы майнинговых пулов, в том числе разрешив местным администрациям полное отключение майнеров от Интернета.

    Таким образом, регулятор КНР планируют блокировать сайты как минимум 13 японских, корейских, американских и европейских криптовалютных бирж, в том числе Bitstamp, Bithumb, Bitflyer, Coinbase, Bitfinex, Kraken и Poloniex, а также OTC-платформу LocalBitcoins.

    Эта информация пролила свет на решение самой популярной OTC-платформы BitKan остановить торговлю на прошлой неделе. Наравне с BTCC, Huobi, OKCoin и другими биржами, BitKan разместила на своей площадке информацию от НБК, в которой говорится о незаконности ICO. В то время все указывало на то, что P2P-торговля останется легальной. Теперь стало понятно, что BitKan приняла превентивные меры для сохранения других направлений своего бизнеса, включая кошелек.

    Отмечается, что в ответ на закрытие депозитов CNY на китайских биржах, на LocalBitcoins в последние дни произошел резкий скачок объемов торговли. Теперь Китай пытается закрыть и это направление торговли криптовалютами. Это может быть связано с тем, что китайские трейдеры уже начали переходить на японские биржи, что позволило паре BTC/JPY стать первой по популярности криптовалютной парой, обогнав и юань и доллар.

    Напомним, что все криптовалютные обменные площадки, зарегистрированные в Пекине, 15 сентября прекратили торговые операции.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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