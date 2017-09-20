Анализ законопроекта № 7091 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно совершенствования механизма бюджетных дотаций для развития сельскохозяйственных товаропроизводителей и стимулирования производства сельскохозяйственной продукции»

Развитие агросектора в Украине имеет большое значение для экономики государства. Мелкие товаропроизводители в мировом хозяйстве составляют львиную долю экономики. Национальные мелкие предприниматели имеют ограниченный доступ к земельным ресурсам, государственных дотаций и другим материальным ресурсам. Такой подход значительно снижает прибыльность и интерес фермеров к технологичным способам производства высококачественных товаров нового поколения и выхода на международный уровень.

В декабре 2016 года был принят особый закон Украины, относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений, позволяющий производителям товаров сельского хозяйства, даже тем, которые имели в прошлом периоде отчетности стабильную рентабельность и достаточно большой доход, получить неплохую финансовую помощь от государства для своих хозяйств. Однако, многие предприятия и предприниматели этой сферы, которые действительно нуждались в деньгах, не воспользовались таким дополнительным благом. Группа разработчиков нормативного документа пришла к выводу, что заложенный механизм государственной поддержки не отвечает принципам бюджетной поддержки производителей агросектора и его нужно пересмотреть.

08.09.2017 на рассмотрение главного законодательного органа инициативной группой депутатов предоставлен новый документ № 7091«О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно совершенствования механизма бюджетных дотаций для развития сельскохозяйственных товаропроизводителей и стимулирования производства сельскохозяйственной продукции». Как считают инициаторы, он способен решить проблемы с распределением ресурсов из бюджета, а именно:

1. Не допустить малейшей возможности получения денег крупными производителями сельскохозяйственной продукции, которые «крепко стоят на ногах» и способны обеспечить своей компании стабильную прибыль.

2. Изменить сам механизм распределения и привязки к НДС.

3. Снизить размер денежной суммы помощи от государства.

4. Обеспечить контроль со стороны фискальных органов и внесения дополнительных изменений в основной регулирующий документ - Налоговый кодекс Украины.

Главная цель данного законопроекта – справедливая схема государственной помощи для малого производителя.

И так, законопроект №7091, как утверждают его разработчики, должен выполнять несколько главных поставленных целей:

- обеспечить общую сумму государственной финансовой помощи в размере 50 млн гривен для одного хозяйствующего субъекта производства продукции агросектора;

- сделать пропорциональной денежную выплату к стоимости продукции, реализуемой данным хозяйствующим лицом;

- обеспечить внесение всех необходимых изменений в Налоговый кодекс Украины, которые станут неоспоримыми основаниями для исключения из специального реестра получателей денег.

По мнению группы инициаторов, такой подход позволит минимизировать необоснованные выплаты дотаций высокорентабельным предприятиям области и откроет новые перспективные возможности для поддержки предприятий с низко доходными видами экономической деятельности, обеспечивающих продовольственную безопасность государства или, в случаи необходимости, замещения импорта.

Как на практике будет действовать новый законопроект, если его примут, в направлении и развитии агросектора нашего государства - большой вопрос к законодателям и времени. Однако, как свидетельствует мировой опыт, любое субсидирование или предоставления дотаций в виде финансовой помощи - это всегда большой коррупционный риск. Сегодня малому производителю продукции агросектора значительно больше необходима помощь на законодательном уровне в части уменьшения технических барьеров и реализации собственной продукции на международных рынках, а также применение фитосанитарных и эпидемиологических мер безопасности пищевых продуктов. Уже сейчас заметно какую угрозу несет в себе этот документ:

- отсутствие четких механизмов определения круга лиц, связанных с товаропроизводителем, что создает предпосылки для непрозрачной манипуляции с деньгами из государственного бюджета;

- неоднозначный подход законодателя к ценообразованию может сделать национальную продукцию сельского хозяйства не конкурентной на рынке наряду с аналогичными товарами, ввезенными в страну.

Приведения действующей законодательной базы в соответствии с международными нормативами и Соглашением об ассоциации между Украиной и европейским сообществом должна стать стимулирующим фактором развития каждого домохозяйства и агросектора государства в целом. Но достижение этой цели возможно, если украинский законодатель приложит немало усилий.

Статья подготовлена юридической компанией «Riyako&Partners»