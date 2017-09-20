Как открыть компанию в Литве и на что стоит обратить внимание

В июле Нацбанк Украины упростил требования для выдачи индивидуальных валютных лицензий физлицам, что, по словам экспертов, стимулировало украинский бизнес активнее присматриваться к возможности открыть бизнес в странах Восточной Европы, которые стали еще ближе после введения безвизового режима. Одной из стран, которая привлекает отечественных предпринимателей, является Литва. Насколько просто гражданину Украины открыть бизнес в Литве и на что нужно обращать внимание?

О формах ведения бизнеса в Литве

Законодательство Литвы не имеет ограничений в части основания иностранцами компаний.

Нерезидент может основать здесь юридическое лицо разной организационно-правовой формы. При основании компании нужно обращать внимание на ее объем ответственности, порядок формирования уставного фонда и простоту управления.

В Литве распространены два типа компаний: индивидуальные предприятия (ИП) и акционерные общества закрытого/открытого типа.

Особенностью индивидуального предприятия (ИП) является то, что его основателем может быть только одно физическое лицо, которое несет неограниченную ответственность за деятельность предприятия всем своим имуществом. Учредитель такого предприятия может назначить руководителем и другое лицо. Преимуществами ИП является упрощенный бухгалтерский учет, отсутствие необходимости составлять финансовую отчетность — предприятие подает только налоговую декларацию.

Закрытое акционерное общество (Uždaroji akcinė bendrovė (UAB)) позволяет ограничить ответственность учредителей перед третьими лицами имуществом компании. Учредителем компании может быть 1 человек.

При создании UAB уставной капитал компании должен составлять не менее 2 500 евро. Уставной капитал может быть сформирован на протяжении 12 месяцев от подписания акта или контракта об учреждении компании. Следует отметить, что уставной капитал компании может использоваться для оплаты текущих расходов: аренда офиса, налоги.

Законодательство Литвы возлагает на учредителей UAB некоторые формальные обязанности: проводить собрание участников UAB 1 раз в год.

Прибыль UAB распределяется раз в году, собрание акционеров — в течение 4 месяцев после окончания отчетного периода. Акционеры получают прибыли пропорционально номинальной стоимости принадлежащих им акций. Дивиденды выплачивать авансом запрещено.

Альтернативой UAB может быть малое общество, которое является юридическим лицом с ограниченной ответственностью. При этой форме собственности члены не несут ответственности своим имуществом за невыполненные обществом обязательств. Учредителями малого общества могут быть только физические лица.

Определившись с организационно-правовой формой компании, необходимо пройти три условных этапа регистрации.

Во-первых, нужно проверить название компании на отсутствие аналогичного, среди зарегистрированных предприятий. Проверку осуществляет Государственная комиссия по литовскому языку (Valstybinė kalbos inspekcija), она же выдает разрешение на использование конкретного названия. Но это обязательно только, если регистрация производится в электронном виде.

Далее следует регистрация в реестре предприятий (Valstybės įmonė Registrų centras). Размер регистрационного платежа составляет 57 евро. После внесения в реестр предприятий осуществляется автоматический обмен информацией о созданной компании с налоговой службой и другими органами власти.

Процесс регистрации занимает до 14 дней.

Хотелось бы обратить внимание на то, что если учредитель (нерезидент) становится руководителем компании, то ему не нужно получать разрешение о трудоустройстве. Также важным моментом является то, что директор может исполнять свои обязанности 1 день в месяц. В результате зарплата ему будет начисляться за 1 рабочий день и налоги будут уплачиваться именно с этого минимального объема.

Банки в Литве — это здравый смысл и трезвый подход к действительности

Следующим шагом после регистрации компании является открытие счета в банке. Для его открытия собственники новой компании должны предоставить в банк: свидетельство о регистрации компании, ее устав, приказ о назначении директора и другие документы (каждый банк имеет свои требования к перечню документов).

Срок рассмотрения документов и принятие решения банком об открытии счета занимает от 1 до 5 рабочих дней, стоимость услуги открытия счета — 0 евро. Однако некоторые банки берут плату в размере от 150 евро за проверку акционеров или директора.

Открыв счет, компания может начать полноценную работу. При этом управлять счетом компании в банке достаточно легко, банки предлагают удобные онлайн-инструменты, с которыми можно очень быстрo осуществить банковский перевод. Также следует отметить, что при проведении расчетов с иностранными бизнес-партнерами банки не требуют предоставлять им контракты и другие документы, подтверждающие деловую цель операции за исключением случаев, когда перевод является подозрительным.

Однако финансовый мониторинг операций никто не отменял, и банк все же может остановить операцию или заблокировать деньги на счету, если посчитает, что трансакция является рискованной или есть подозрение, что операция связана с отмыванием денег.

Литовские "оффшоры"

В Литве расположены 7 свободных экономических зон (СЭЗ), 5 индустриальных парков, 1 технологический хаб. Особенностью литовских СЭЗ являются низкие налоги: не применяются налоги на прибыль и на дивиденды, компании освобождаются от уплаты земельного налога.

Также СЭЗ для предпринимателей предоставляют подготовленные промышленные площадки с материальной и правовой инфраструктурой, вспомогательные услуги и налоговые льготы.

Для того чтобы получить право работать в СЭЗ инвестору необходимо получить разрешение. Решение о предоставление специального статуса принимает компания, которая управляет СЭЗ. Как показывает практика, от момента подачи заявки до принятия позитивного решения проходит от нескольких дней до нескольких месяцев.

Особенности деятельности компаний в СЭЗ является то, что она не ограничена в операциях с нерезидентами. Как результат, имея бизнес в двух странах — Литве и Украине — можно абсолютно легально оптимизировать налогообложение.

Все для стартапов

Литва имеет особую визовую стартап-программу, позволяющую основателям стартапов, их сотрудникам и членам семей получить вид на жительство по ускоренной и упрощенной процедуре.

Для участия в программе предприниматели должны заполнить заявку с описанием своего проекта в одной из следующих сфер: биотехнологии, нанотехнологии, ИТ и другие.

Заявку оценивает экспертная комиссия, и, в случае одобрения, предприниматель получает временный вид на жительство в Литве сроком на год с возможностью продления.

Рассмотрение заявки на получение вида на жительство происходит в течение 2 месяцев с момента ее предоставления.

Скрытые возможности

Договорная база между Украиной и Литвой насчитывает более 150 двусторонних документов: межгосударственные соглашения, межправительственные соглашение и т. д. Она дает гражданам Украины ряд дополнительных возможностей при ведении бизнеса в Литве, а также определенные гарантии при пребывании на территории Литвы.

О чем нужно помнить. Между Украиной и Литвой подписан Договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Подписав этот договор страны согласились признавать документы, выданные на территории другой страны, без какого-либо дополнительное удостоверения этих документов и их легализации.

На практике это означает, что на основании выданной гражданином Украины доверенности, представитель в Литве может зарегистрировать компанию. Договор предоставляет и другие привилегии гражданам Украины, находящимся на территории Литвы: гражданин Украины освобождается от уплаты госпошлины при обращении в суд в Литве, на тех же условиях, что и граждане этой страны. Дополнительно граждане Украины могут пользоваться социальным обеспечением на территории Литвы на особых условиях — на основании заключенного договора между Литвой и Украиной о социальном обеспечении.

Бизнес на паузе

Литовское законодательство предусматривает возможность временно приостановить деятельность компании сроком до 5 лет. Решение о приостановлении деятельности компании принимается учредителем. Для этого необходимо уведомить налоговый орган путем подачи Декларации о приостановлении деятельности компании.

В этот период компания полностью освобождается от уплаты налогов и от обязанности выплачивать директору заработную плату. Также компания не может заключать договора и вести какую-либо деятельность.

ВНЖ в обмен на бизнес

Ведение иностранцем хозяйственной деятельности на территории Литвы дает возможность получить временный вид на жительство (ВНЖ). При этом для получения ВНЖ иностранцем должны быть соблюдены ряд основных требований.

Так, временный вид на жительство в Литве на основании осуществления законной деятельности и/или намерения ее осуществления выдается иностранному гражданину, когда удовлетворяются следующие условия:

иностранный гражданин должен быть руководителем или акционером компании и владеть не менее 1/3 уставного капитала, стоимость собственного капитала литовской компании должна составлять не менее 28 000 евро, из которых не менее 14 000 евро должны быть инвестированы деньгами или другим имуществом;

компания должна осуществлять деятельность не менее 6 месяцев до подачи ходатайства о предоставлении ВНЖ.

на литовской компании должны быть трудоустроены граждане Литвы.

Стоить отметить, что существуют и непрямые способы получения ВНЖ. К примеру, можно трудоустроить на компанию на полную занятость иностранца. Это будет достаточным основанием для получения ВНЖ.

Юрий Бауман

партнер, адвокат адвокатского объединения "Бауман Кондратюк"

Вилюс Мартишюс

партнер, адвокат профессионального сообщества адвокатов "Жаболене и партнеры МЕТIDA"

Инф. delo.ua