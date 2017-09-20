Они покажут вам, как превратить, в соответствии с вашим желанием, тело в идеальную машину при помощи упражнений и методов питания, которые совершенствовались на протяжении последних шести десятилетий и были опробованы миллионами профессионалов и любителей, занимающихся фитнесом в более чем 170 странах. Вы познакомитесь с новой вейдеровской программой эффективных занятий фитнесом, включающей свободно варьируемые технические приемы, необходимые на тренировках, и жизненно важное питание, — все это позволит вам добиться конкурентоспособного преимущества, или грани совершенства, в спорте и в других областях жизни. Представленные концепции тренировок подробно расскажут вам о пути к успеху, который вы не найдете на других сайтах посвященных фитнесу и питанию. Эти концепции позволят вам прийти к цели быстро и эффективно путем максимально доступных вам нагрузок.
Если вы атлет и ваша цель — наилучшим образом сформировать ваше тело, чтобы достигнуть вершин спорта, то этот сайт, содержащий лучшие упражнения и системы питания, позволит вам добиться желаемого. Если же вы просто хотите преобразить ваше тело, чтобы лучше выглядеть и чувствовать себя, то и в подобном случае вы найдете здесь верный план действий. Наконец, если вы хотите сбросить вес, то вы узнаете, как это лучше сделать, одновременно усовершенствовав тело, укрепив здоровье и повысив энергетику.
К публикованию на сайте советов Вейдеров нас подвиг тот факт, что, несмотря на доступность информации, касающейся тренинга и питания, мы до сих пор встречают множество людей, ставших жертвою собственных причуд. В сущности, неудивительно, что американский Департамент сельского хозяйства в недавно опубликованном обозрении обнародовал тот факт, что большинство проданных на рынке книг по популярной диетологии опасно для здоровья и способно принести скорее вред, чем пользу. Неудивительно было также прочесть, что наилучшая диета, разработанная учеными, имеет те же характеристики, что и планы питания Вейдеров, которым они следовали всю жизнь.
То же самое верно и в отношении замысловатых упражнений, засасывающих как болото. Нам приходилось встречать людей, физически одаренных для занятий фитнесом, но приверженных рутинным принципам тренинга, неэффективного и в потенциале даже вредного. Подобная ситуация особенно трагична потому, что многие люди страстно желают изменений, хотят вверить себя какой-нибудь программе, но вступают на ложный путь, прельстившись обещаниями быстрых результатов. Фитнес не каприз моды, фитнес — наука.