Эффективный фитнес по системе Вейдеров

В ближайшее время на нашем сайте будут представлены статьи, описывающие опробованные упражнения и методы питания, которые помогут вам достигнуть вершин фитнеса и заниматься эффективнее обычных атлетов. Программа Вейдеров укрепит ваше здоровье, продлит вам жизнь и сделает ваше тело более привлекательным. Теперь Бен Вейдер и Джо Вейдер поведут вас к вершинам фитнеса, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Джо Вейдер известен как отец современного фитнес-движения, которое зародилось в 1940 году, Бен Вейдер присоединился к нему в 1945 году, они создали Weider Health & Fitness empire (вейдеровскую империю здоровья и фитнеса), включающую в себя такие компании, как Weider Nutrition International и International Federation of Bodybuilders (вейдеровские издания, Вейдеровский интернационал питания и Международную федерацию бодибилдеров). Данные рекомендации уверенно свидетельствуют о том, сколь многому вы сможете научиться. Бен и Джо как профессионалы работали с известнейшими спортсменами и бодибилдерами. Секреты их успеха были проверены учеными в лаборатории и испытаны чемпионами-атлетами на стадионе.

Они покажут вам, как превратить, в соответствии с вашим желанием, тело в идеальную машину при помощи упражнений и методов питания, которые совершенствовались на протяжении последних шести десятилетий и были опробованы миллионами профессионалов и любителей, занимающихся фитнесом в более чем 170 странах. Вы познакомитесь с новой вейдеровской программой эффективных занятий фитнесом, включающей свободно варьируемые технические приемы, необходимые на тренировках, и жизненно важное питание, — все это позволит вам добиться конкурентоспособного преимущества, или грани совершенства, в спорте и в других областях жизни. Представленные концепции тренировок подробно расскажут вам о пути к успеху, который вы не найдете на других сайтах посвященных фитнесу и питанию. Эти концепции позволят вам прийти к цели быстро и эффективно путем максимально доступных вам нагрузок.

Если вы атлет и ваша цель — наилучшим образом сформировать ваше тело, чтобы достигнуть вершин спорта, то этот сайт, содержащий лучшие упражнения и системы питания, позволит вам добиться желаемого. Если же вы просто хотите преобразить ваше тело, чтобы лучше выглядеть и чувствовать себя, то и в подобном случае вы найдете здесь верный план действий. Наконец, если вы хотите сбросить вес, то вы узнаете, как это лучше сделать, одновременно усовершенствовав тело, укрепив здоровье и повысив энергетику.

К публикованию на сайте советов Вейдеров нас подвиг тот факт, что, несмотря на доступность информации, касающейся тренинга и питания, мы до сих пор встречают множество людей, ставших жертвою собственных причуд. В сущности, неудивительно, что американский Департамент сельского хозяйства в недавно опубликованном обозрении обнародовал тот факт, что большинство проданных на рынке книг по популярной диетологии опасно для здоровья и способно принести скорее вред, чем пользу. Неудивительно было также прочесть, что наилучшая диета, разработанная учеными, имеет те же характеристики, что и планы питания Вейдеров, которым они следовали всю жизнь.

То же самое верно и в отношении замысловатых упражнений, засасывающих как болото. Нам приходилось встречать людей, физически одаренных для занятий фитнесом, но приверженных рутинным принципам тренинга, неэффективного и в потенциале даже вредного. Подобная ситуация особенно трагична потому, что многие люди страстно желают изменений, хотят вверить себя какой-нибудь программе, но вступают на ложный путь, прельстившись обещаниями быстрых результатов. Фитнес не каприз моды, фитнес — наука.

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