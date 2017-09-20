Что такое фитнес

Прежде чем познакомиться с конкретным содержанием вейдеровского метода треугольника, нам кажется вполне своевременным подробно объяснить, что же именно мы подразумеваем под термином «фитнес». Для разных людей фитнес обозначает разное.

Это зависит от их физической готовности, тренированности и уровня достигнутых результатов. То, что содействует достижению результатов и приносит чувство удовлетворения одним людям, не обязательно подходит другим. Подобно тому, как бегун-марафонец и пауэрлифтер поневоле будут придерживаться различных взглядов на фитнес, так же будут различаться мнения и людей, тренирующихся кто ради достижения идеального веса, кто — для коррекции фигуры. Любители нуждаются в большем, чем профессионалы, разнообразии уровней в фитнесе. Одним фитнес необходим как средство достижения стройности, грации и гармоничности телосложения. Они и выглядят, и чувствуют себя хорошо, могут пробежаться, чтобы успеть на поезд, и при этом не запыхаться. Другие под фитнесом подразумевают возможность тягать грузы. А вы, может быть, — многочасовые тренировки в бассейне.

Одним словом, натренированность — это нечто большее, чем просто способность с легкостью выполнять ежедневные обязанности. Полноценный фитнес имеет более глубокий смысл и обычно ассоциируется с незаурядной силой и выносливостью. Необходимо всегда иметь в виду оздоровительный компонент фитнеса, потому что мы видели людей, чьи несбалансированные тренировки и программы питания ввергали их в продолжительные болезни, — таков наш печальный опыт. Это наиболее часто случается с людьми, тренирующимися, чтобы избавиться от лишнего веса. Значительно проще ощутимо сбросить вес, усвоив определенный режим занятий, и вы будете лучше себя чувствовать во время длительных тренировок. Учтите, что сухопарость вовсе не свидетельствует о здоровье или о том, что человек достиг пика спортивной формы. Все это подводит нас к новой научной концепции фитнеса, названной нами «эффективный фитнес».

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