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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Лактация: что важно знать
    Опубликовано: 2017-09-20 07:24:05

    Лактация(lactatio; лат. lac, lactis молоко) — выделение молока молочной железой. Полный цикл лактации включает несколько взаимосвязанных процессов: маммогенез — развитие молочной железы, лактогенез — образование молока в секреторных клетках молочной железы после родов, лактопоэз — развитие и поддержание секреции молока.



    Закладка и развитие молочной железы начинаются с 10-й недели внутриутробного развития. В постнатальном периоде по мере роста и полового созревания организма происходит дальнейшее развитие молочной железы. Полной морфологической зрелости молочные железы достигают во время беременности. Рост и развитие происходят в основном под влиянием гормона гипофиза (пролактина), яичников (эстрогенов и прогестерона), а также гормонов плаценты (плацентарного лактогена). Уже со 2—3-го месяца беременности начинается гиперплазия железистой паренхимы молочной железы и отделение ею секрета; наблюдаются расширение и пролиферация млечных ходов и значительное развитие альвеол молочной железы. Наибольшего развития молочные железы достигают к моменту родов.



    Образование и выведение молока после родов определяются сложным механизмом нейрогормональной регуляции. Деятельность молочной железы регулируется корой большого мозга и гипоталамусом, определяющими нейрогормональные воздействия на гипофиз, в котором образуются пролактин и окситоцин, необходимые для образования и выделения молока. После родов в связи с прекращением функции фетоплацентарной системы в организме женщины снижается уровень эстрогенов и прогестерона, повышается уровень лактогенного гормона — пролактина. Гормон окситоцин, образующийся в гипоталамусе, поступает в кровяное русло, а затем в миоэпителиальные клетки молочной железы, регулируя выведение молока. В связи со снижением гормональной секреции яичников менструации во время лактации, как правило, отсутствуют (физиологическая лактационная аменорея).

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