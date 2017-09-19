Как классифицируют виды мастопатий

Мастопатия — патологическое состояние молочной железы, характеризующееся уплотнением, очаговой гипертрофией ее тканей.

По международной классификации, мастопатия — это фиброзно-кистозная патология с широким спектром изменений в тканях молочной железы и патологическим соотношением эпителия и соединительнотканных компонентов.

Основным признаком наличия патологии является болевой синдром. Предменструальное увеличения молочных желез — естественное, запрограммированное природой состояние, а вот боль — явное свидетельство того, что в тканях молочной железы уже нарушен баланс гормонов. При мастопатии изменяется и структура ткани молочной железы, в отличие от мастодинии — предменструального отека и боли молочной железы у молодых женщин, чаще всего страдающих от предменструального синдрома.







Как классифицируют виды мастопатий?



В зависимости от преобладания и особенностей изменивших ткани патологических элементов различают диффузную фиброзно-кистозную мастопатию и узловую фиброзно-кистозную мастопатию.

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