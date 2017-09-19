Лечение вторичной аменореи Опубликовано: Для лечения вторичной аменореи применяют ряд поэтапных схем:







Схема № 1







1-й этап — прогестероновая проба.







2-й этап — циклическая гормонотерапия.







Эстрогены назначают по 10 тыс. ЕД на 1, 3, 5, 7-й дни цикла; на 9, 11,13-й дни по 10 тыс. Ед эстрогенов и 10 мг прогестерона внутримышечно ( в одном шприце); на 15—21-й дни цикла — прогестерон по 10 мг внутримышечно. При отсутствии менструации через 10 дней курс лечения повторяют. Одновременно используют витамин E (30%-ный раствор в капсулах — 0,2 мг) — по 1 капсуле через день, фолиевую кислоту — по 0,02 г 2—3 раза, глютаминовую кислоту — по 0,25 г 2—3 раза в день, аскорбиновую кислоту — по 1 г в сутки и аппаратную физиотерапию (влагалищная диатермия, гинекологический массаж).







Схема № 2







1-й этап — ударные дозы прогестерона в виде 1%-ного раствора — по 3 мл внутримышечно в течение 3 дней.







2-й этап — на 4, 6, 8, 10, 12-й дни цикла назначают эстрогены — по 10 тыс. ЕД; на 14, 16, 18-й дни — эстрогены по 10 тыс ЕД в сочетании с 10 мг в сутки гестагенов и на 20—25-й дни цикла — одни гестагены по 10 мг в сутки. Всего проводят три таких курса.







3-й этап — на 10, 12-й дни цикла назначают эстрогены по 10 тыс. ЕД, на 14, 16, 18-й дни — эстрогены и прогестерон и на 20—22-й дни — 1% -ный раствор прогестерона по 3 мл внутримышечно. Всего проводят один курс такого лечения.







4-й этап — на 12-й день цикла используют только эстрогены, на 14, 16, 18-й дни — эстрогены в сочетании с прогестероном. Всего один курс терапии.







5-й этап — на 12, 14-й дни цикла применяют сочетание эстрогенов и прогестерона, на 21—23-й дни — ударные дозы прогестерона.







Схема № 3







Назначают 0,05%-ный раствор гландуболина — по 1 мл внутримышечно ежедневно в течение 2—3 недель; хорногонин — по 500 ЕД внутримышечно на 14, 16, 18, 20-й дни цикла от начала лечения; оргалитрил — по 1 таб в день с 16-го по 25-й день лечения.







Схема № 4







На 12-й день цикла вводят 0,1%-ный раствор эстрадиола дипропионата — по 1 мл внутримышечно и 1%-ный раствор прогестерона — по 1 мл внутримышечно; на 20-й день цикла — эстрадиола дипропионат в той же дозе в сочетании с 2 мл 12,5%-ного раствора 17-ОПК внутримышечно. Данное лечение проводят в течение 6 циклов. Обязательно назначение витаминотерапии (Е, С, фолиевая кислота) и аппаратная физиотерапия. health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

