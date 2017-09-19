Самостоятельное обследование груди Опубликовано: Самостоятельное обследование груди должна проводить каждая женщина старше 20 лет, причем эта процедура должна выполняться раз в месяц и в один и тот же календарный день. Лучше всего выбрать день в промежутке между пятым и десятым днем от начала менструации. Проводить самообследование чаще нежелательно, поскольку тогда будут менее заметны возможные изменения в молочных железах, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net







Процедура обследования проста. Выполнять ее следует при хорошем освещении, в теплом помещении. Сначала нужно осмотреть бюстгальтер на предмет выделений. Если выделения имеются, то на сосках они, как правило, малозаметны, а вот на ткани оставляют след.







Далее необходимо раздеться до пояса, встать перед зеркалом и внимательно осмотреть обе груди – нет ли каких-либо отличий, изменений и так далее. Одна грудь может быть меньше другой – это вполне нормально, так как парные органы у человека всегда более или менее различаются по размерам. Затем следует осмотреть каждую грудь в отдельности: нормальна ли ее форма, величина, очертания, не появилось ли каких-либо изменений. Особенно внимательно стоит обследовать кожу и ареолу на предмет покраснений, раздражений, втяжения, выбухания, язвочек, «лимонной корки», выделений из соска, корочки, отека и так далее. Закинув руки за голову и высоко подняв локти, нужно медленно наклониться вперед, затем повернуться влево, вправо, следя за тем, насколько равномерно перемещаются молочные железы. Также с поднятыми руками обследуются подмышечные впадины.







Следующий этап осмотра – прощупывание. Руки должны быть чистыми и теплыми, движения мягкими и деликатными. Сначала прощупывание проводится в положении стоя. Если обследование начинается с левой груди, то левую руку нужно завести за голову. Пальцы правой руки, кроме большого, нужно сомкнуть и выпрямить, а затем аккуратно и неторопливо прощупать грудь по часовой стрелке, двигаясь по спирали и постепенно приближаясь к соску. Желательно прощупать молочную железу в два захода: сначала поверхностно, без сильного надавливания, как бы поглаживая – так легче обнаружить малозаметные подкожные образования; второе прощупывание обычно проводится более глубоко, то есть надавливание пальцами должно быть сильнее. Закончив осмотр левой груди, правую руку нужно также закинуть за голову и левой рукой прощупать правую молочную железу.



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