Бесплодие: что делать Опубликовано: Бесплодие(sterilitas) — неспособность лиц детородного возраста к воспроизводству потомства вследствие нарушения оплодотворения или имплантации оплодотворенной яйцеклетки. Брак считают бесплодным, если беременность у женщины не наступает в течение года регулярной половой жизни (половые сношения не реже 1 раза в неделю) без использования средств и методов контрацепции. Процент бесплодных супружеских пар достигает 15. Причиной бесплодного брака могут быть нарушения в репродуктивной системе одного или обоих супругов. Диагноз бесплодие у женщины может быть установлен только после исключения бесплодия у мужчины и при положительных пробах, подтверждающих совместимость спермы и слизи шейки матки.







Бесплодие у мужчин.Условно различают следующие основные формы бесплодия у мужчин: секреторное, экскреторное и смешанное. Секреторное бесплодие обусловлено нарушением сперматогенеза — процесса образования сперматозоидов в извитых семенных канальцах яичек. Оно наблюдается при снижении или выпадении функции яичек различного генеза. Нарушение сперматогенеза может проявляться аспермией (отсутствием в эякуляте клеток сперматогенеза и сперматозоидов), азооспермией (отсутствием в эякуляте сперматозоидов при обнаружении клеток сперматогенеза), олигозооспермией (количество сперматозоидов в 1 мл эякулята менее 20 млн.), а также снижением подвижности сперматозоидов, нарушением их строения.







Экскреторное бесплодие связано, как правило, с двусторонним, временным или постоянным препятствием к продвижению сперматозоидов по семявыносящим путям. Это приводит к отсутствию сперматозоидов и клеток сперматогенеза в эякуляте (обтурационная аспермия). Экскреторное бесплодие может быть следствием пороков развития, травм половых органов, в т.ч. во время оперативных вмешательств (например, при грыжесечении), но чаще оно является результатом воспалительного процесса в половых органах, осложнившегося облитерацией семявыносящих путей (например, эпидидимит является основной причиной окклюзии семявыносящего протока в области хвоста придатка яичка).







Смешанное бесплодие (экскреторно-токсическое, или экскреторно-воспалительное) характеризуется одновременным нарушением образования и выведения сперматозоидов. Предполагают, что эта форма бесплодия может возникать при воспалительных заболеваниях предстательной железы, семенных пузырьков и придатка яичка в результате опосредованного токсического повреждения сперматогенного эпителия, нарушения синтеза и метаболизма половых гормонов. Кроме того, гной и бактериальные токсины, попадая в сперму, оказывают прямое повреждающее действие на сперматозоиды или, значительно меняя биохимическую среду эякулята, резко снижают способность сперматозоидов к оплодотворению вплоть до полного ее исчезновения.

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