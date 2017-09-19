Что такое правильное положение половых органов Опубликовано: У здоровой половозрелой женщины, если она стоит вертикально, типичным считается следующее положение половых органов:



матка находится в самом центре малого таза, на одинаковом расстоянии от его боковых стенок, симфиза и крестца;



матка наклонена несколько кпереди, ее дно направлено к передней брюшной стенке, изгиб между телом и шейкой матки образует тупой угол, открытый кпереди;



влагалище располагается в полости малого таза, снаружи и спереди как бы направляясь косо вверх, а кзади — к шейке матки;



придатки находятся сбоку и несколько сзади от матки.



У женщины репродуктивного возраста положение подовых органов может изменяться при изменении внутрибрюшного давления, переполнении прямой кишки, мочевого пузыря. Естественно, что значительное смещение половых органов происходит во время беременности. Но после прекращения действия вышеперечисленных факторов половые органы достаточно быстро возвращаются в свое типичное положение.







Как обеспечивается типичность положения половых органов?



Правильное положение женских половых органов обеспечивают следующие факторы:



правильное развитие и функционирование поддерживающего аппарата, состоящего из трех этажей мышц и фасции тазового дна; состояние закрепляющего и подвешивающего аппаратов матки; непосредственный тонус половых органов, который обусловливается уровнем половых гормонов и нормальным функционированием всех без исключения систем организма;



согласованность деятельности брюшного пресса, диафрагмы и мышц тазового дна, определяющая нормальное внутрибрюшное давление.



Неправильное положение половых органов — это стойкие их отклонения от нормального положения, обычно сопровождающиеся патологическими явлениями. Причинами неправильного положения могут быть опухоли, травмы, воспалительные процессы в организме, патологические либо многократные роды, тяжелый физический труд, дистрофия организма, половой инфантилизм.



Различают следующие виды неправильных положений половых органов:



смещение всей матки в полости таза — кпереди, кзади, влево, вправо;



патологические наклонения матки, при которых ее тело смещается в одну сторону, а шейка — в другую;



перегиб тела матки относительно шейки;



приподнятие, опущение, выпадение матки;



поворот, перекручивание, выворот матки.



Возможно одновременное сочетание различных нарушений положения матки. Диагностировать наличие патологии может только врач health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

