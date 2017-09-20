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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Еврокомиссия проверит, не нарушает ли Ryanair права пассажиров массовой отменой рейсов
    Опубликовано: 2017-09-20 09:15:39

    Европейская комиссия проверит авиакомпанию Ryanair на предмет возможного нарушения прав пассажиров.

    Об этом сообщает DW.

    Как разъяснили в Брюсселе, авиакомпании, работающие в Европе, должны соблюдать действующие правила. В случае отмены внутриевропейских рейсов пассажиры имеют право на крупные компенсации – от 250 до 400 евро. Глава Ryanair Майкл О’Лири считает, что данная мера скажется на репутации перевозчика, а также приведет к убыткам в размере 25 млн евро.

    Он также опроверг предположения, что массовая отмена рейсов связана с увольнением большого числа пилотов. По его словам, причина аннулирования полетов кроется в отпусках летчиков, забастовках авиадиспетчеров и плохой погоде.

    Тем временем конкурент Ryanair на рынке дешевых полетов, норвежская авиакомпания Norwegian, заявила, что переманила в свои ряды около 140 пилотов, ранее работавших на ирландское предприятие.

    Инф. finance.ua

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