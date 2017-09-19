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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Для подготовки переписи населения в 2020 году запланировано на следующий год 120 млн грн
    Опубликовано: 2017-09-19 17:30:44

    В проекте Государственного бюджета на 2018 год в рамках финансирования Министерству экономического развития и торговли запланированы расходы в сумме 119, 7 млн грн для проведения подготовки к Всеукраинской переписи населения, которая должна состояться в 2020 году. Об этом говорится в пояснительной записке проекта главной государственной сметы на 2018 год, передает УНН.
    Согласно пояснительной записке, по бюджетной программе "Статистические наблюдения и переписи" расходы общего фонда государственного бюджета предусмотрены в объеме 119 млн 743, 8 тысяч гривен для проведения подготовки к Всеукраинской переписи населения, которая должна состояться в 2020 году.
    Кроме того, как говорится в документе, в проекте Госбюджета на 2018 год расходы по бюджетной программе "Ежеквартальная плата домохозяйствам за ведение записей доходов, расходов и других сведений при проведении обследования условий их жизни" учтены в сумме 5 млн 498,3 тысяч гривен.
    Как сообщал УНН, в проекте Государственного бюджета на 2018 предусмотрено 72,5 млн грн для исследований на антарктической станции "Академик Вернадский".

    Александр Сивачук

    Источник: УНН

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