Для подготовки переписи населения в 2020 году запланировано на следующий год 120 млн грн Опубликовано: В проекте Государственного бюджета на 2018 год в рамках финансирования Министерству экономического развития и торговли запланированы расходы в сумме 119, 7 млн грн для проведения подготовки к Всеукраинской переписи населения, которая должна состояться в 2020 году. Об этом говорится в пояснительной записке проекта главной государственной сметы на 2018 год, передает УНН.

Согласно пояснительной записке, по бюджетной программе "Статистические наблюдения и переписи" расходы общего фонда государственного бюджета предусмотрены в объеме 119 млн 743, 8 тысяч гривен для проведения подготовки к Всеукраинской переписи населения, которая должна состояться в 2020 году.

Кроме того, как говорится в документе, в проекте Госбюджета на 2018 год расходы по бюджетной программе "Ежеквартальная плата домохозяйствам за ведение записей доходов, расходов и других сведений при проведении обследования условий их жизни" учтены в сумме 5 млн 498,3 тысяч гривен.

Как сообщал УНН, в проекте Государственного бюджета на 2018 предусмотрено 72,5 млн грн для исследований на антарктической станции "Академик Вернадский". Александр Сивачук Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

