Порошенко: Украина создает сильнейшую армию на континенте

Украина создает одну из сильнейших армий на континенте, а военные расходы уже превысили 6% ВВП. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время выступления в Военной академии США «Вест-Пойнт» в ходе рабочего визита в Соединенные Штаты Америки, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Мы очень ценим тот факт, что Соединенные Штаты стоят плечом к плечу в нашей борьбе», - сказал он.

Он особо подчеркнул, что сегодня руководство, президент Соединенных Штатов, зарекомендовали себя крепкими и надежными защитниками международного права.

«Ваша страна остается мировым лидером в предоставлении практической помощи Вооруженным силам Украины», - отметил Порошенко и сообщил, что военные расходы Украины уже превысили 6% ВВП - «цифра, которая намного больше, чем обязательства для НАТО».

Президент подчеркнул, что совместными усилиями с помощью США нам удалось «гораздо успешнее развивать полностью новую украинскую армию, способную остановить армию - одну из сильнейших в мире».

«Мы ценим советы, предоставленные нашими американскими партнерами по вопросам безопасности и оборонной реформы, в частности, генерала Абизаида, который также является выпускником «Вест-Пойнта», - отметил Порошенко.

Президент напомнил о состоянии Вооруженных сил Украины в 2014 году и о правовой норме, запрещающей доступ экспертов НАТО в военные институции Украины.

«Мне не нужно говорить, какие силы были за этой нормой. В консультации с нашим парламентом я приказал немедленно отменить эту норму. Благодаря этому мы можем вместе работать над реформированием Вооруженных сил Украины», - сказал Порошенко и добавил: «И я очень горжусь тем, что мы вместе создаем одну из сильнейших армий на континенте».

Как ранее сообщал ForUm, Сенат США одобрил проект закона, которым предполагается выделение 500 миллионов долларов для поддержки Украины в сфере безопасности и обороны.

Инф. for-ua.com