В Нацполиции хотят усилить наказание за лжеминирование

В полиции сообщают, что за последние три года количество ложных сообщений о минировании выросло почти в четыре раза.

Анализируя ситуацию в Украине с ложными сообщениями о минировании в течение последних лет, в Нацполиции хотят усилить наказание за это преступление. Такое заявление сделал первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, за последние пять-шесть лет количество таких сообщений в полицию значительно возросло. К примеру, в 2012-2013 году поступало около 200 таких сообщений в год. Однако в 2014-2016 годах количество сообщений о лжеминировании насчитывается более 800.

Аброськин уточнил, что факты нарушения фиксируются по всей стране. Но больше всего - в Киеве, а также Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Львовской и Херсонской областях.

"Мы часто получаем сообщения с оккупированных территорий о "минировании" разных объектов в наших городах. Цель таких действий довольно понятна - дестабилизация ситуации на мирных территориях", - поясняет Аброськин.

Согласно статистике, чаще всего объектами "минеров" становятся административные здания органов власти, помещения транспортной инфраструктуры и заведения торговли.

По словам первого замглавы Нацполиции, опасность таких преступлений заключается в том, что для реагирования используются значительные ресурсы полиции и ГСЧС, а работа самих учреждений (транспорта) приостанавливается.

Аброськин подчеркнул, что из-за лояльного действующего законодательства по таким преступлениям количество ложных сообщений о минировании остается очень высоким.

ЛIГАБiзнесIнформ