Минюст утвердил порядок проведения 4G тендера

Ранее у министерства были претензии относительно права приоритетного выкупа тремя мобильными операторами первых лотов частот в диапазоне 1800 МГц.

Министерство юстиции Украины подписало порядок проведения тендера на внедрение 4G связи, написал на своей странице в Facebook президент мобильного оператора Киевстар Петр Чернышов.



"Новость недели - Министерство юстиции подписало Порядок проведения тендера на 4G. И мы стали на шаг ближе к остальному миру", - написал он.

В пресс-службе Национальной комиссии по регулированию сферы связи и информации LIGA.net сообщили, что это решение пока не вступило в силу, поскольку оно еще не опубликовано.

Ранее Минюст отказался проводить госрегистрацию порядка проведения конкурсов на радиочастоты, из-за чего участники рынка опасались, что конкурс на внедрение 4G в диапазоне 1800 МГц может не состояться или будет отложен.

Как сообщалось, 4 июля Кабмин согласовал минимальную стоимость лицензий на запуск связи по стандарту 4G в диапазоне 2600 МГц на уровне 2,3 млрд грн. 9 августа им было согласовано проведение 4G тендера в диапазоне 1800 МГц с минимальной ценой на уровне 4 млрд грн.

Проведение этих двух тендеров планируется на конец этого года.

ЛIГАБiзнесIнформ