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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Украина, Молдова и Грузия хотят от Брюсселя план вступления в ЕС
    Опубликовано: 2017-09-19 14:30:00

    Украина, Молдова и Грузия обратятся в Европарламент для разработки дорожной карты вступления трех стран в Европейский Союз.

    Представители Молдовы, Украины и Грузии планируют обратиться в Европейский парламент с просьбой разработать дорожную карту вступления стран в Европейский Союз. Об этом сообщил вице-спикер парламента Молдовы Юрие Лянке по результатам встречи с представителями законодательных органов Украины, Молдовы и Грузии в Италии, передает Укринформ.

    Кроме того, страны обратятся к Европарламенту для принятия резолюции о политической поддержке трех государств.

    "Была также достигнута договоренность о том, что парламенты Украины, Молдовы и Груии разработают план совместных мероприятий по трехстороннему сотрудничеству в сфере гармонизации национальных законодательств в соответствии с европейскими стандартами и реализации совместных инфраструктурных проектов и проектов в сфере энергетической безопасности", - отметил Лянке.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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