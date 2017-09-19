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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Канада с Британией будут тренировать украинских военных
    Опубликовано: 2017-09-19 13:45:04

    Старт новой тренировочной программы для Вооруженных сил Украины будет дан в начале следующего года.

    Со следующего года Канада и Великобритания начнут совместный учебный курс для украинских военных. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо после встречи с главой правительства Великобритании Терезой Мэй, передает Укринформ.

    "Рад объявить, что мы углубим наше сотрудничество в области безопасности и обороны в Восточной Европе, противостоя там российской агрессии. Мы согласились принять конкретные меры для совершенствования нашего оборонного сотрудничества с помощью новой тренировочной программы для Вооруженных сил Украины, старт которой будет дан в начале следующего года", - сказал Трюдо.

    По его словам, эта программа позволит всем ее участникам улучшить навыки ведения современного боя.

    "Для Великобритании это станет первой совместной тренировочной программе с другим государством. Она будет содержать совместное занятие разведкой, противоснайперские действия и обучение военной полиции", - отметил премьер-министр Канады.

    Он добавил, что Канада и Великобритания "работают над поддержкой основанного на правилах мирового экономического порядка" и стоят бок о бок в "соблюдении международных норм, определяющих нашу безопасность".

    "В следующем месяце мы проведем совместные канадско-британские военные учения в Латвии, которые пройдут в рамках боевых групп НАТО в Восточной Европе", - отметил глава правительства Канады.

    В офисе Трюдо также уточнили, что Оттава и Лондон "будут продолжать свое партнерство в Украине в поддержке реформ и развитии институционального потенциала".
     
    ЛIГАБiзнесIнформ

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