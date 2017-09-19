  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Кабмин дал прогноз по курсу гривни на конец 2018 года
    Опубликовано: 2017-09-19 13:15:40

    Согласно прогнозу правительства курс гривни к концу следующего года опустится до 30,1 грн/$.

    Прогнозный курс гривни на конец 2018 год в правительственном проекте закона о государственном бюджете составляет 30,1 грн/$.

    При этом среднегодовой курс, согласно проекту госбюджета-2018, должен составить 29,3 грн/$, уточнял ранее министр финансов Александр Данилюк.

    В правительстве также рассчитывают, что ВВП страны в следующем году вырастет на 3%, а инфляция должна составить 7%.

    Дефицит бюджета в следующем году должен сократиться — с 2,7% в текущем году до 2,4% в 2018-м. Общий размер прямого госдолга к началу 2019 года составит 1 999,35 млрд грн (или 61,5% ВВП), в гарантированный госдолг — 747,55 млн грн.

    В свою очередь, согласно обнародованной в июне бюджетной резолюции на следующие три года, в 2019 году Кабмин ожидает, что доллар подорожает до 30,5 грн, в 2020 — до 31,0 грн. Показатели инфляции, на которые ориентируется правительство, вписываются в таргеты, установленные НБУ: 7% в 2018 году (таргет Нацбанка — 6±2%), 5,9% (5±1%) — в 2019-м и 5% (5±1%) — в 2020-м.

    Инф. delo.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.