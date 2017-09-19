Кабмин дал прогноз по курсу гривни на конец 2018 года

Согласно прогнозу правительства курс гривни к концу следующего года опустится до 30,1 грн/$.

Прогнозный курс гривни на конец 2018 год в правительственном проекте закона о государственном бюджете составляет 30,1 грн/$.

При этом среднегодовой курс, согласно проекту госбюджета-2018, должен составить 29,3 грн/$, уточнял ранее министр финансов Александр Данилюк.

В правительстве также рассчитывают, что ВВП страны в следующем году вырастет на 3%, а инфляция должна составить 7%.

Дефицит бюджета в следующем году должен сократиться — с 2,7% в текущем году до 2,4% в 2018-м. Общий размер прямого госдолга к началу 2019 года составит 1 999,35 млрд грн (или 61,5% ВВП), в гарантированный госдолг — 747,55 млн грн.

В свою очередь, согласно обнародованной в июне бюджетной резолюции на следующие три года, в 2019 году Кабмин ожидает, что доллар подорожает до 30,5 грн, в 2020 — до 31,0 грн. Показатели инфляции, на которые ориентируется правительство, вписываются в таргеты, установленные НБУ: 7% в 2018 году (таргет Нацбанка — 6±2%), 5,9% (5±1%) — в 2019-м и 5% (5±1%) — в 2020-м.

Инф. delo.ua