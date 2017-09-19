  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Клинические формы и основные клинические проявления нарушений ментструальной функции
    Опубликовано: 2017-09-19 13:44:05

    Нормальная менструальная функция осуществляется в результате правильного, синхронного взаимодействия важнейших звеньев нейроэндокринной регуляции, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    В этой системе регуляции различают пять уровней:



    кора головного мозга;



    подкорковые центры, расположенные преимущественно в области гипоталамуса;



    придаток мозга — гипофиз;



    половые железы — яичники;



    периферические органы (маточные трубы, матка и влагалище).



    Большая роль в регуляции менструальной функции принадлежит щитовидной железе и надпочечникам — органам, находящимся под воздействием тропных гормонов (ТТГ и АКТГ), а также печени, в которой происходит метаболизм половых гормонов. Нарушения в этой сложной системе регуляции могут происходить на разных уровнях. При этом возникают различные по своему характеру и тяжести расстройства менструального цикла — от маточных кровотечний до аменореи (отсутствия менструаций).



    В зависимости от клинических проявлений эти нарушения делятся на три основные группы:



    аменорея и гипоменструальный синдром;



    расстройства менструального цикла, связанные с кровотечением;



    болезненные менструации (альгодисменорея).


     

     
    health.sumy.ua
    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.