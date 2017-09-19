Нормальная менструальная функция осуществляется в результате правильного, синхронного взаимодействия важнейших звеньев нейроэндокринной регуляции, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
В этой системе регуляции различают пять уровней:
кора головного мозга;
подкорковые центры, расположенные преимущественно в области гипоталамуса;
придаток мозга — гипофиз;
половые железы — яичники;
периферические органы (маточные трубы, матка и влагалище).
Большая роль в регуляции менструальной функции принадлежит щитовидной железе и надпочечникам — органам, находящимся под воздействием тропных гормонов (ТТГ и АКТГ), а также печени, в которой происходит метаболизм половых гормонов. Нарушения в этой сложной системе регуляции могут происходить на разных уровнях. При этом возникают различные по своему характеру и тяжести расстройства менструального цикла — от маточных кровотечний до аменореи (отсутствия менструаций).
В зависимости от клинических проявлений эти нарушения делятся на три основные группы:
аменорея и гипоменструальный синдром;
расстройства менструального цикла, связанные с кровотечением;
болезненные менструации (альгодисменорея).