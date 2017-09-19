Клинические формы и основные клинические проявления нарушений ментструальной функции

Нормальная менструальная функция осуществляется в результате правильного, синхронного взаимодействия важнейших звеньев нейроэндокринной регуляции, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

В этой системе регуляции различают пять уровней:







кора головного мозга;







подкорковые центры, расположенные преимущественно в области гипоталамуса;







придаток мозга — гипофиз;







половые железы — яичники;







периферические органы (маточные трубы, матка и влагалище).







Большая роль в регуляции менструальной функции принадлежит щитовидной железе и надпочечникам — органам, находящимся под воздействием тропных гормонов (ТТГ и АКТГ), а также печени, в которой происходит метаболизм половых гормонов. Нарушения в этой сложной системе регуляции могут происходить на разных уровнях. При этом возникают различные по своему характеру и тяжести расстройства менструального цикла — от маточных кровотечний до аменореи (отсутствия менструаций).







В зависимости от клинических проявлений эти нарушения делятся на три основные группы:







аменорея и гипоменструальный синдром;







расстройства менструального цикла, связанные с кровотечением;







болезненные менструации (альгодисменорея).



