Опущение и выпадение влагалища и матки

Смещение органов вниз, в сторону половой щели. Чаще всею возникает в результате разрыва промежности во время родов, у многорожавших женщин, у занимающихся тяжелым физическим трудом.

Смещение матки вниз, при котором шейка матки не выходит из половой щели, называется опущением матки. Неполное выпадение происходит, кода шейка матки выходит из половой щели, но тело матки остается выше щели. При полном выпадении матка выходит за пределы половой щели,







Симптомы.Характерны чувство тяжести и тянущие боли внизу живота, в пояснице, расстройство мочеиспускания, ощущение инородного тела в половой щели. Часто отмечается недержание мочи и газов при кашле, чихании, натуживании. На стенках влагалища и шейки матки часто возникают язвы. Слизистые оболочки сухие, кожистые.



Лечение хирургическое, заключается в укреплении мышц тазового дна и связочного аппарата матки. Консервативное лечение проводят у ослабленных больных при противопоказаниях к операции (ношение влагалищных пессариев, специальные бандажи).

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