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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Аэробные упражнения: советы
    Опубликовано: 2017-09-19 10:44:21
    Большинство людей должны выполнять аэробные упражнения, как минимум, три раза в неделю, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
     
    Если вашей целью является развить максимальную силу и сформировать хорошо сложенную (точеную) фигуру, то придерживайтесь правила тратить на комплекс аэробных упражнений около 20-30 минут, но не больше.

    Более длительные аэробные занятия способствуют в большей степени развитию медленносокращающихся мышечных волокон вашего организма, но они же приводят к уменьшению мышечной массы. И в итоге всех усилий вы можете в занятиях бодибилдингом получить обратный результат. Нужно добиться тонкой гармонии при выборе количества анаэробных и аэробных упражнений. Многие атлеты-профессионалы либо используют непродолжительные аэробные упражнения в качестве разогревающей разминки перед занятиями с отягощениями, либо совершенно отделяют их от тяжелоатлетического тренинга, что позволяет им максимально использовать запасы энергии на выполнение высокоинтенсивных упражнений с отягощениями.

    sportzal.com

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