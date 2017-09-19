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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ученые исследовали разнообразие микрофлоры слюны человека
    Опубликовано: 2017-09-19 07:24:15
    Германские биологи из Института Макса Планка исследовали микрофлору слюны человека.
     
    Пробы слюны были взяты у 120 человек из 12 различных стран мира от Эквадора до Шанхая. Раннее в слюне было найдено 600 видов бактерий.

    В ходе эксперимента ученые обнаружили еще 103 вида, которые прежде не были зарегистрированы в слюне человека, причем 64 вида бактерий были найдены впервые, сообщает Livescience.com. Ученые отметили, что бактериальный состав слюны у отдельных людей значительно отличается, но в тоже время у жителей разных регионов мира вариации биоразнообразия оказались очень похожи.

    Теперь ученые намерены выяснить, как влияют бактерии, впервые найденные в слюне на состоянии здоровья полости рта.

    sportzal.com

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