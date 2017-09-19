Ученые исследовали разнообразие микрофлоры слюны человека

Германские биологи из Института Макса Планка исследовали микрофлору слюны человека.

Пробы слюны были взяты у 120 человек из 12 различных стран мира от Эквадора до Шанхая. Раннее в слюне было найдено 600 видов бактерий.

В ходе эксперимента ученые обнаружили еще 103 вида, которые прежде не были зарегистрированы в слюне человека, причем 64 вида бактерий были найдены впервые, сообщает Livescience.com. Ученые отметили, что бактериальный состав слюны у отдельных людей значительно отличается, но в тоже время у жителей разных регионов мира вариации биоразнообразия оказались очень похожи.

Теперь ученые намерены выяснить, как влияют бактерии, впервые найденные в слюне на состоянии здоровья полости рта.

sportzal.com