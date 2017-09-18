Театральная афиша Киева в сентябре

В Киеве не столь просто сориентироваться, чтобы найти театр для просмотра классической постановки или насладиться новинками сценического искусства. Все тематические заведения столицы предлагают насыщенные театральные дни сентября. Для настоящих ценителей искусства представлены как известные шедевры классики, так и современные творения актерского мастерства.

Чтобы не пропустить премьеры, важно предварительно ознакомиться с афишами города и заблаговременно спланировать свои выходные либо приятный вечер с родными.

Для юных театралов

Детей следует приобщать к искусству с малого. Поход с родителями в театр станет отличной альтернативой просмотру видеороликов на каналах YOUTUBE.

Детям понравятся знакомые сказочные герои и веселые сюжеты: «Дюймовочка», «Золотой цыпленок», «Физкультура для Бабы Яги», «Али-баба», «Коза-дереза». А также интересным опытом станет просмотр современных постановок:

«Приключения Гномов из Cветофорска»;

«Страна серьезных»;

«Причудливые игры на чердаке»;

«Почему длинный нос у слона».

Для тех, кто обожает научные эксперименты, заинтересуют шоу мыльных пузырей, химическое и крио-шоу.

Ценителям театрального искусства

Взрослым почитателям сценического мастерства также представляется богатый выбор представлений. Сентябрь не заставит вас скучать в стенах своего дома:

драмы;

комедии;

трагедии;

фарсы;

трагикомедии и многое другое.

«Воспоминания с привкусом мартини» — спектакль — социальная провокация об американской семье, которая живет в собственных иллюзиях и страхах.

«Загадочные вариации» — необычный детектив углубит зрителя в водоворот чувств и эмоций, а также поразит удивительными и оригинальными сюжетными перипетиями.

«Кофе впопыхах или Завтрак в наручниках» — спектакль для тех, кто чувствует ностальгию об упущенной любви, чувств, которые потеряны в хаосе ежедневных проблем.

Фантастическая комедия «Проделки ангелов» повествует об уже известном сюжете, когда две половинки одной семьи обмениваются телами.

«Верная жена» — комедийный спектакль о любовном треугольнике в Лондоне. О необычных похождениях судачат все в округе. Но время расплаты придет.

Кроме этих пьес? театры предлагают классику театрального искусства, а именно шедевры литературы: «Горе от ума», «Украденное счастье», "Сватанье на Гончаровке".

На нашем сайте можно легко найти мероприятие, которое будет соответствовать вашим предпочтением и интересам.