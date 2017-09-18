Осенняя фотосессия. Советы и нюансы фотосъёмки осенью

Самые обычные краски осень превращает в яркие и сочные тона. Для фотосессии лучшего времени не придумать!

Портретная фотосессия на улице. Важные моменты

1. Насчет фона можно не беспокоиться – осень позаботилась об этом, однако у нас еще есть сама модель, которой необходимо сделать подобающую укладку, подобрать одежду и выбрать непосредственное место для сессии. Тон одежды должен идти в контраст с фоном – в противном случае цвета будут сливаться.

Портрет на осеннем фоне

2. Если вы не используете студийный свет, то лучше всего снимать во время заказа, в рассветные часы или вечером – освещение получится мягкое, лицо объекта съемки освещено ровно и со всех сторон, что позволить избежать ненужных теней. А мягкий оттенок красного цвета сделать цвет осенних деревьев насыщеннее (особенно на закате, когда свет самый мягкий и ровный).

3. Поскольку приоритет отдается фокусу в районе глаз, потребуется обеспечить наибольшую диафрагму. Оптика должна быть светосильной (скажем, с величиной 1,8 задний фон будет красиво размыт, как и часть лица – при этом фокус будет на самих глазах, что делает портрет особенно привлекательным). Съемку потребуется вести в ручном режиме (М), светочувствительность (ISO) потребуется выставить на минимум, а величину выдержки скорректировать экспонометром (желательно, не больше 1/30, в противном случае есть риск смазывания).

4. Если солнечного света не будет хватать, придется воспользоваться вспышкой, но днем ее следует использовать умело. Когда вы применяете встроенную, ее мощность надо уменьшить через меню фотоаппарата – так вы подсветите тени, а не заляпаете лицо модели пятном света. также можно использовать поляризационный светофильтр , он уберёт блик с лица. Если вспышка внешняя, сделать потребуется то же самом. Когда солнце, наоборот, сильное, вспышка может помочь избежать теней, например, под носом. Но следует иметь в виду, что если мощность вспышки очень велика, задний фон может быть черным или темным – диафрагма в этом случае будет закрыта.

5. При съемке против солнца большую помощь окажет отражатель – в этом случае контровый свет будет обеспечивать солнце, подсвечивая сзади модель и образуя вокруг нее приятный ореол (как вариант, делая ярче локоны волос). Необходимо разместить отражатель спереди камеры – этим вы подсвечиваете лицо. Допустим, отражателя нет – можно использовать ватман белого цвета или фольгу. Если съемка ведется в закатные часы, в качестве источника света сбоку или сзади солнце как часть кадровой композиции подойдет как нельзя лучше, обеспечивая подсветку волос модели.

6. Когда солнце очень яркое, разместите модель так, чтобы свет попадал на объект съемки под углов в 45 градусов, иначе модели придется зажмурить глаза, а под ее носом будут тени.

7. Имейте в виду, что не у всех лиц есть симметрия – съемка в анфас не всегда делает человека красивым. Поэтому во время съемки портрета лицо лучше развернуть на 3/4, при этом нос не должен закрывать щеку, зрачки не должны «сваливаться» к краям глаз, а смотреться посередине – это придает естественность.

8. При этом объекту съемки не всегда обязательно смотреть прямо в кадр – наоборот, умело отведенные глаза делают лицо загадочным.

9. Попытайтесь вести съемку через другие объекты – скажем, через листья, так вы можете добиться эффекта рамки. Такие преграды должны близко располагаться от объектива – при съемке они будут размыты, а портрет на заднем фоне будет четким и привлечет внимание глубиной резкости.

10. Поэкспериментируйте с листьями желтого цвета – они могут и кадр дополнить, и быть его участниками. Листья можно раскидывать, делать из них венки – используйте собственную фантазию.

11. Если вы заметили посаженные в ровные ряды деревья, их можно использовать для увеличения пространства. Такие ряды создают перспективные линии, расширяя пространство.

12. Солнце всегда должно быть сбоку – кстати, вы можете использовать его блики.

13. Ваши фотографии должны соблюдать правила пропорций. Наименьшие искажения достигаются применением фокуса свыше 50 мм.

14. Правильное удержание фотоаппарата во время портретной съемки

- крупный план: потребуется расположить объектив на уровне глаз объекта съемки;

- портрет по пояс: потребуется расположить объектив на уровне подбородка;

- полный рост: потребуется расположить объектив на уровне пояса.Так вы создадите кадры без ненужных искажений, однако если в ваши планы входит, скажем, удлинение ног объекта съемки – следует снимать модель с точки несколько ниже; если вы хотите визуально увеличить глаза – с более высокой.

Главное – чего вы хотите, при этом старайтесь вести съемку без искажений.

«И опыт – сын ошибок трудных…» - снимайте как можно чаще и разнообразнее, пока осень еще длится! Не забывайте, что просто сделать фото может каждый – а передать настроение, историю модели – удел творческих людей. Таковым стать вам помогут эксперименты и любопытство. Вперед!