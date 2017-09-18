Аменорея: мнение врача Опубликовано: Аменорея — отсутствие менструаций в течение 6 месяцев и более. Для гипоменструального синдрома характерно уменьшение количества теряемой крови (гипоменорея), укорачивание времени менструального цикла (олигоменорея) и урежение периодичности менструаций (опсоменорея).







Аменорея может быть ложной и истинной.







Ложная аменорея возникает при атрезии влагалища, эндоцервикса и девственной плевы. При истинной аменорее циклические изменения в яичниках, матке, в системе гипоталамус—гипофиз и во всем организме отсутствуют.







Истинная аменорея может быть физиологической и патологической. Физиологическая истинная аменорея наблюдается у девочек до полового созревания, у женщин во время беременности, во время лактации, в постменопаузе. Патологическая истинная аменорея подразделяется на первичную и вторичную. У 50—60 % больных причинами первичной аменореи являются хромосомная патология и аномалии развития половых органов. Исходя из этого аменорею делят на:







аменорею вследствие нарушения функции гонад;







аменорею, обусловленную экстрагонадными причинами.







Аменорея вследствие нарушения функции гонад (яичниковая форма аменореи) подразделяется на:







дисгенезию гонад;







тестикулярную феминизацию;







первичную гипофункцию яичников.







Дисгенезия гонад обусловлена хромосомными аномалиями, мутацией генов. Тестикулярная феминизация также вызывается хромосомными аномалиями. Первичная гипофункция яичников возникает в результате поражения фолликулярного аппарата (вследствие перенесенных заболеваний в детском возрасте, внутриутробного поражения).



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