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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Аменорея: мнение врача
    Опубликовано: 2017-09-18 17:04:53

    Аменорея — отсутствие менструаций в течение 6 месяцев и более. Для гипоменструального синдрома характерно уменьшение количества теряемой крови (гипоменорея), укорачивание времени менструального цикла (олигоменорея) и урежение периодичности менструаций (опсоменорея).



    Аменорея может быть ложной и истинной.



    Ложная аменорея возникает при атрезии влагалища, эндоцервикса и девственной плевы. При истинной аменорее циклические изменения в яичниках, матке, в системе гипоталамус—гипофиз и во всем организме отсутствуют.



    Истинная аменорея может быть физиологической и патологической. Физиологическая истинная аменорея наблюдается у девочек до полового созревания, у женщин во время беременности, во время лактации, в постменопаузе. Патологическая истинная аменорея подразделяется на первичную и вторичную. У 50—60 % больных причинами первичной аменореи являются хромосомная патология и аномалии развития половых органов. Исходя из этого аменорею делят на:



    аменорею вследствие нарушения функции гонад;



    аменорею, обусловленную экстрагонадными причинами.



    Аменорея вследствие нарушения функции гонад (яичниковая форма аменореи) подразделяется на:



    дисгенезию гонад;



    тестикулярную феминизацию;



    первичную гипофункцию яичников.



    Дисгенезия гонад обусловлена хромосомными аномалиями, мутацией генов. Тестикулярная феминизация также вызывается хромосомными аномалиями. Первичная гипофункция яичников возникает в результате поражения фолликулярного аппарата (вследствие перенесенных заболеваний в детском возрасте, внутриутробного поражения).

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