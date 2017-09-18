  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • План диетпитания для окислительных видов спорта
    Опубликовано: 2017-09-18 16:24:16
    Дневная программа питания, включающая в себя 25% жира, 15% протеина и 60% углеводов, рекомендуется для спортсменов, занимающихся аэробными видами спорта и фитнеса.

    Во время тренировок или соревнований основным источником энергии для таких спортсменов служит окислительная энергетическая система. Их мышцы преимущественно состоят из высокоразвитых медленносокращающихся мышечных волокон. Вследствие этого таким спортсменам нужно потреблять большое количество углеводов, чтобы поддерживать запасы гликогена, необходимого для успешного проведения тренировок и самих соревнований, отличающихся продолжительностью и требующих выносливости.

    Однако основным источником энергии для них являются жирные кислоты, поэтому спортсменам следует включить в свой рацион умеренное количество полезных для здоровья жиров и растительных масел. Из всех четырех приведенных выше планов питания самый низкий процент протеина рекомендован именно для этой категории спортсменов, однако данное количество протеина примерно в два раза превышает потребности организма людей, не занимающихся атлетикой.

    sportzal.com

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.