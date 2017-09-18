План диетпитания для окислительных видов спорта

Дневная программа питания, включающая в себя 25% жира, 15% протеина и 60% углеводов, рекомендуется для спортсменов, занимающихся аэробными видами спорта и фитнеса.

Во время тренировок или соревнований основным источником энергии для таких спортсменов служит окислительная энергетическая система. Их мышцы преимущественно состоят из высокоразвитых медленносокращающихся мышечных волокон. Вследствие этого таким спортсменам нужно потреблять большое количество углеводов, чтобы поддерживать запасы гликогена, необходимого для успешного проведения тренировок и самих соревнований, отличающихся продолжительностью и требующих выносливости.

Однако основным источником энергии для них являются жирные кислоты, поэтому спортсменам следует включить в свой рацион умеренное количество полезных для здоровья жиров и растительных масел. Из всех четырех приведенных выше планов питания самый низкий процент протеина рекомендован именно для этой категории спортсменов, однако данное количество протеина примерно в два раза превышает потребности организма людей, не занимающихся атлетикой.

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