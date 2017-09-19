Иностранцы не смогут завладеть украинской землей - Гройсман

Украинское правительство не отступает от проведения земельной реформы и земельного рынка.

Об этом на саммите YES сказал премьер-министр Владимир Гройсман, передает ZN.ua.

По его словам, в этом вопросе правительство сотрудничает с Всемирным банком и другими международными партнерами, определив формат введения новых земельных отношений.

“Эта реформа очень чувствительна. Поэтому мы проводим разъяснения и коммуникации. Мы хотим чтобы каждый хорошо понимал, о чем идет речь”, – сказал Гройсман.

“Люди должны получить четкую гарантию, что иностранные граждане не смогут купить или каким-то образом завладеть украинской землей”, – добавил он.

Инф. finance.ua