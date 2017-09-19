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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Иностранцы не смогут завладеть украинской землей - Гройсман
    Опубликовано: 2017-09-19 09:15:26

    Украинское правительство не отступает от проведения земельной реформы и земельного рынка.

    Об этом на саммите YES сказал премьер-министр Владимир Гройсман, передает ZN.ua.

    По его словам, в этом вопросе правительство сотрудничает с Всемирным банком и другими международными партнерами, определив формат введения новых земельных отношений.

    “Эта реформа очень чувствительна. Поэтому мы проводим разъяснения и коммуникации. Мы хотим чтобы каждый хорошо понимал, о чем идет речь”, – сказал Гройсман.

    “Люди должны получить четкую гарантию, что иностранные граждане не смогут купить или каким-то образом завладеть украинской землей”, – добавил он.

    Инф. finance.ua

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