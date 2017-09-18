Украинские АЭС выработали за сутки 191,61 млн кВт-ч электроэнергии Опубликовано: За прошедшие сутки, 17 сентября, украинскими атомными электростанциями произведено 191,61 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Энергоатома".

Сегодня, 18 сентября, на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №1 Запорожской АЭС тридцатые сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС двести пятнадцатые сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №4 Запорожской АЭС сорок пятые сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС семьдесят пятые сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС двадцать третьи сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 2570 МВт, РАЭС - 2780 МВт, ЮУАЭС - 1 975 МВт, ХАЭС - 650 МВт.

За прошедшие сутки, 17 сентября, станциями выработано 191 610 000 кВт-ч электроэнергии.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Как сообщал УНН, 14 сентября украинскими атомными электростанциями произведено 191,86 кВт-ч электроэнергии. Ольга Березюк Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

