В Киеве проверят все учреждения для детей

После пожара в детском лагере в Одессе с понедельника в киевских учреждениях для детей начнется проверка на предмет пожарной безопасности.

В Киеве проверят все образовательные учреждения на соблюдение пожарной безопасности. Распоряжение дал мэр Виталий Кличко, сообщает его пресс-служба.

Проверят все учреждения для детей на соблюдение пожарной безопасности и наличие необходимых средств тушения пожара.

Проверка начнется с понедельника, 18 сентября. Отмечается, что ее должны провести в сжатые сроки.

15 сентября 2017 года поздно вечером в одесском детском лагере Виктория произошел пожар - загорелось деревянное здание одного из корпусов. Погибли трое детей.

ЛIГАБiзнесIнформ

