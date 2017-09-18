Добровольческая деятельность молодежи: ответ на текущие вызовы

Около сотни молодых добровольцев со всего мира примут участие во Второй международной конференции на тему «Добровольческая деятельность молодежи и диалог: предотвращение насильственного экстремизма и укрепление социальной интеграции» состоится с 25 по 27 сентября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Эта конференция, организованная ЮНЕСКО при финансовой поддержке Международной программы Абдаллы ибн Абделя Азиза в поддержку культуры мира и диалога, призвана подчеркнуть важную роль молодых добровольцев в решении глобальных проблем. Конференция также обеспечит платформу для обмена идеями, с целью повлиять на международную повестку дня в области мира и развития, а также укрепить международное сотрудничество между молодыми добровольцами.

Идея Конференции заключается в поощрении солидарности, сопереживания, критического мышления, социальной вовлеченности и гражданского участия. В ходе обсуждений основное внимание будет уделено четырем темам: беженцы и миграция; значимость межкультурного образования; роль средств массовой информации и социальных сетей в налаживании позитивного диалога и привлечении молодежи к искусству и сохранению культурного наследия. Участники познакомятся с различными методиками, такими как мастерские драматического искусства, концепция «человеческой библиотеки» - техника противодействия дискриминации - и роль спорта в борьбе с насилием.

Основные партнерские организации этой инициативы, такие как Программа добровольцев Организации

Объединенных Наций, «Скауты» и Центр национального диалога им. Короля Абдулазиза, будут представлены на самом высоком уровне. Среди других партнеров, представленных на конференции, будут Координационный комитет международного волонтерства и подразделения ЮНЕСКО на местах в Нигерии, Таиланде, Ливане и Зимбабве.

Добровольческая деятельность может способствовать укреплению чувства принадлежности молодых людей, их мотивации и навыков, которые являются ключевыми элементами конструктивного диалога между сообществами и внутри них. Молодежь играет ключевую роль в решении проблем, связанных с развитием, особенно в современном международном контексте борьбы с распространением экстремистской риторики и насилия.