Кримські татари та українці залишаються найвразливішими групами населення в Криму, – звіт ЮНЕСКО

Ситуація щодо дотримання прав людини та збереження культурних цінностейна території тимчасово окупованого Російською Федерацією Криму продовжує погіршуватися. Про це йдеться у доповіді Генерального директора Організації, підготовленій на виконання рішення Виконавчої ради ЮНЕСКО «Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)»



Звіт ЮНЕСКО охоплює період з січня до червня поточного року і засвідчує проведення РФ систематичної політики маргіналізації та переслідування осіб, які виступають проти окупації Криму, називаючи їх екстремістами. Росія використовує репресивні методи державного апарату: неправомірно застосовує кримінальне та адміністративне законодавство, фальшиві обвинувачення, переслідування та примушення з боку правоохоронних органів, пропагандистський тиск проурядових ЗМІ.

Найбільш вразливими групами населення в Криму, які страждають від порушень прав людини в результаті політики нетерпимості та дискримінації, яку проводить окупаційна влада за ознакою національності та релігії, залишаються кримські татари та українці. Особливе занепокоєння викликає ситуація в таких сферах, як: свобода вираження думки, совісті та релігії, право на мирні зібрання, свобода ЗМІ та доступу до інформації, право на справедливий судовий розгляд та використання засобів захисту, право на отримання освіти рідною мовою, мовні та культурні права.

Окупаційна влада жорстко обмежує свободу засобів масової інформації, українські телеканали заміняються телеканалами РФ, медіа кримськотатарською мовою закриваються, а журналісти потерпають від погроз, залякувань та переслідувань.

Освіта кримськотатарською та українською мовами витискається російськомовним навчанням, а на керівництво шкіл, вчителів батьків та дітей здійснюється тиск, аби припинити викладання цих мов. Це призводить до суттєвого обмеження присутності кримськотатарської та української культури на півострові.

У звіті також йдеться про те, що обсяги та активність незаконного переміщення українських культурних цінностей з території Криму до Росії суттєво зросли.

«За відсутності зовнішнього моніторингу та контролю незаконне переміщення культурних цінностей з кримських музеїв, з метою організації виставок, набуває все більш серйозних масштабів. Створена державою-окупантом атмосфера безкарності та повної відсутності транспарентності призводить до зростання випадків порушення прав людини в Криму та позбавлення населення півострова цінностей, які пропагує ЮНЕСКО», – говориться у тексті звіту.

Нагадуємо, в рамках міжнародного права РФ, як держава-окупант, що повністю контролює ситуацію в Криму, несе повну відповідальність за порушення прав людини на півострові. Втім, на сьогодні Росія ускладнює, або забороняє доступ на півострів міжнародних спостерігачів та моніторингових груп. Так, нещодавно, за інформацією ЮНЕСКО, РФ відмовила у доступі на територію Криму трьом делегаціям: Європейській комісії по боротьбі з расизмом та нетерпимістю, Консультативному комітету Рамкової конвенції із захисту національних меншин та Комітету експертів Європейської хартії регіональних мов та мов меншин. Крім того, вже понад три роки Місія ООН із спостереження за ситуацією у сфері прав людини в Україні, що діє на запрошення України з березня 2014 р., яка передбачає одним із завдань спостереження в Криму, не може отримати доступ на територію окупованого півострова.

Доповідь базується на інформації Секретаріату ЮНЕСКО, а також матеріалах української сторони та інституційних партнерів Організації – Управління Верховного комісара ООН з прав людини, Представника з питань свободи ЗМІ ОБСЄ, ІКОМОС, «Amnesty International».